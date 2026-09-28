Guía completa de la Peregrinación a Luján: fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 se prepara para vivir una edición cargada de emoción Foto: Instagram @laperelujan

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 se prepara para vivir una edición especial. Miles de fieles volverán a recorrer cerca de 60 kilómetros para agradecer, cumplir promesas o acercar sus pedidos a la Virgen.

La edición número 52 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, poco más de un mes antes de la visita del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria se desarrollará bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Peregrinación a Luján 2026: fecha y horario de salida

La imagen peregrina partirá el sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers.

La participación será abierta, gratuita y sin inscripción previa. No será obligatorio comenzar en Liniers, ya que los peregrinos podrán incorporarse en diferentes puntos del trayecto según su preparación física.

Completar el recorrido puede demandar entre 14 y 18 horas, dependiendo del ritmo, las pausas y las condiciones meteorológicas. Quienes prefieran una distancia menor podrán comenzar en Moreno, desde donde restan aproximadamente 32 kilómetros, o en General Rodríguez, a unos 16 kilómetros de la Basílica.

Mapa del recorrido de la Peregrinación a Luján

El trayecto tradicional comienza en Liniers y avanza hacia el oeste del conurbano bonaerense hasta llegar a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

El itinerario general será el siguiente:

Liniers → Ciudadela → Ramos Mejía → Haedo → Morón → Castelar → Ituzaingó → San Antonio de Padua → Merlo → Paso del Rey → Moreno → Francisco Álvarez → La Reja → General Rodríguez → Luján.

Tras salir de la Ciudad de Buenos Aires, la multitud atravesará zonas de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Gran parte del recorrido se realizará por el corredor de la Ruta Nacional 7 y sus continuaciones urbanas.

Durante la caminata habrá puestos sanitarios, puntos de hidratación, ambulancias, baños químicos y espacios de asistencia. También se aplicarán cortes y desvíos de tránsito en diferentes localidades.

Qué llevar para caminar hasta Luján

La preparación debe comenzar varios días antes. Se recomienda realizar caminatas previas, especialmente para quienes no practican actividad física regularmente.

La tradicional manifestación de fe volverá a unir Liniers con la Basílica de Nuestra Señora de Luján Foto: Instagram @laperelujan

Uno de los consejos más importantes es usar zapatillas cómodas y previamente amoldadas al pie. Estrenar calzado ese día puede producir ampollas, dolores y lesiones. También es conveniente llevar medias de recambio y evitar las sandalias.

En la mochila no deberían faltar:

Agua y alimentos livianos.

Documento de identidad y tarjeta SUBE.

Protector solar y gorra.

Abrigo para la noche.

Piloto o capa impermeable.

Medias de recambio y curitas.

Celular cargado y batería portátil.

Medicación de uso personal.

La mochila debe ser liviana, ya que el peso puede generar molestias después de varias horas. También se aconseja caminar acompañado, establecer un punto de encuentro y mantenerse dentro del corredor habilitado.

Si aparecen mareos, dolor intenso, falta de aire, desorientación o calambres persistentes, es necesario detenerse y acudir al puesto sanitario más cercano. Completar los 60 kilómetros no debe transformarse en una obligación.

Una tradición nacida en 1975

La primera Peregrinación Juvenil a Luján se realizó el 25 de octubre de 1975. Cerca de 30.000 jóvenes partieron desde Liniers bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la patria”.

La convocatoria nació durante un período político y social complejo para la Argentina. En sus comienzos contó con una estructura sencilla y recibió el apoyo espontáneo de parroquias, vecinos y voluntarios. Con el paso de los años se transformó en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

Cuándo se realiza, por qué localidades pasa y qué hay que llevar Foto: Instagram @laperelujan

Sin embargo, existen antecedentes más antiguos. En 1893, el sacerdote Federico Grote, fundador de los Círculos Católicos de Obreros, encabezó una peregrinación desde Flores junto con unos 400 hombres. Aquella marcha es considerada uno de los antecedentes fundamentales de la tradición actual.

La caminata previa a la visita de León XIV

La peregrinación tendrá un significado adicional por realizarse antes del viaje de León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Durante su estadía, el pontífice visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El miércoles 11 de noviembre a las 10, el Papa presidirá una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su llegada representará la primera visita de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Así, la caminata de octubre funcionará también como una preparación espiritual para un acontecimiento histórico. Entre promesas, agradecimientos y pedidos, miles de peregrinos volverán a avanzar durante la noche hasta encontrar una de las imágenes más esperadas del recorrido: las torres de la Basílica de Luján marcando el final del camino.