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Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y acusó a sectores de la oposición de ser “gente capaz de destruir todo con tal de volver al poder”

El presidente rechazó además que el retroceso de la actividad deba llevar al Gobierno a modificar su programa económico y defendió la apertura de la economía y la eliminación de protecciones sectoriales.

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Javier Milei planea un "apagón" del Estado.
Javier Milei planea un "apagón" del Estado. Foto: Presidencia
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En la previa a la Argentina Week, Javier Milei sostuvo que “cuando hay cambios estructurales hay algunos sectores (económicos) que se contraen y otros que se expanden”, pero afirmó que “no hay recesión”.

El Presidente dijo que lo que se advierte es “una desaceleración del ritmo de expansión”, y puntualizó que quienes piden un dólar más caro “son unos cobardes”.

Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS

“Quienes critican el rumbo económico están repitiendo la fórmula de tratar de meter el terror en la gente para que se frene la actividad económica”, sentenció y acusó a los sectores de la oposición de ser “gente capaz de destruir todo con tal de volver al poder”. “Confío en los argentinos, y sé que el 70% no quiere volver a eso”, afirmó en una entrevista con la señal de noticias La Nación+.

“La economía está teniendo grandes cambios estructurales. Y hay sectores que se expanden y sectores que se contraen”, afirmó. El Presidente sostuvo que parte de la contracción responde a sectores que anteriormente se encontraban protegidos y que pierden participación frente a actividades que considera más productivas.

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Consumo, desocupación y elecciones

Milei también insistió en que el consumo se encuentra en niveles récord, aunque sostuvo que cambió la manera en que compran los argentinos. “El consumo está en máximo histórico, lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, afirmó y mencionó como ejemplo el crecimiento del comercio electrónico.

El mandatario cuestionó además la utilización de algunos indicadores desestacionalizados para analizar la coyuntura y cargó contra los economistas que cuestionan los resultados de su programa.

“No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas argentinos”, sostuvo Milei, quien consideró que parte de sus críticos había realizado “una apuesta” a que su gestión económica fracasara.

Más adelante también relativizó la suba de la desocupación y señaló que el 7,9% registrado se encuentra por debajo del promedio histórico de la Argentina.

Atribuyó asimismo el aumento de la informalidad laboral a un cambio en las modalidades de contratación iniciado durante la pandemia y rechazó que los trabajos vinculados a plataformas digitales deban ser considerados de menor valor.

Frente a ese escenario, afirmó que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de financiamiento del sector público hasta fines del año próximo y aseguró que la probabilidad de un default durante su mandato es “cero”.

Milei reconoció finalmente que existe dolarización de carteras y que el riesgo país volvió a superar los 600 puntos, pero atribuyó esas tensiones principalmente a la incertidumbre sobre el rumbo político que podría adoptar la Argentina después de las próximas elecciones presidenciales.

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