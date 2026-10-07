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ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2026 para todas las prestaciones sociales. Conocé todas las fechas de pago para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y asignaciones de pago único.

Redacción Sociedad
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Quiénes cobran hoy en ANSES
Quiénes cobran hoy en ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos desde este jueves 8 de octubre en adelante.

Quienes cobran son los titulares de las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares No Contributivas.

De esta manera, ANSES busca garantizar una acreditación ordenada de haberes y prestaciones para millones de titulares en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales, quienes podrán consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales del organismo.

ANSES
Quienes se encuentren alcanzados por estos beneficios podrán percibir los montos establecidos según el calendario oficial difundido por ANSES. Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación de su DNI:

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ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana: el calendario del 5 al 9 de octubre
  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo cobrarán sus prestaciones en las siguientes fechas, según terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
ANSES
Cuándo cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo en ANSES. Foto: ANSES

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre.
Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.
Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.
Oficinas de ANSES
Cobros de Pensiones No Contributivas en ANSES. Foto: ANSES

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSESAUH-Asignación Universal por HijoJubilación
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