ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos desde este jueves 8 de octubre en adelante.
Quienes cobran son los titulares de las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares No Contributivas.
De esta manera, ANSES busca garantizar una acreditación ordenada de haberes y prestaciones para millones de titulares en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales, quienes podrán consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales del organismo.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación de su DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 13 de octubre.
- DNI terminados en 3: 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo cobrarán sus prestaciones en las siguientes fechas, según terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 13 de octubre.
- DNI terminados en 3: 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de octubre.
- DNI terminados en 1: 13 de octubre.
- DNI terminados en 2: 14 de octubre.
- DNI terminados en 3: 15 de octubre.
- DNI terminados en 4: 16 de octubre.
- DNI terminados en 5: 19 de octubre.
- DNI terminados en 6: 20 de octubre.
- DNI terminados en 7: 21 de octubre.
- DNI terminados en 8: 22 de octubre.
- DNI terminados en 9: 23 de octubre.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.