ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

Quiénes cobran hoy en ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos desde este jueves 8 de octubre en adelante.

Quienes cobran son los titulares de las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares No Contributivas.

De esta manera, ANSES busca garantizar una acreditación ordenada de haberes y prestaciones para millones de titulares en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales, quienes podrán consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales del organismo.

Quienes se encuentren alcanzados por estos beneficios podrán percibir los montos establecidos según el calendario oficial difundido por ANSES. Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación de su DNI:

DNI terminados en 0 : 8 de octubre.

DNI terminados en 1 : 9 de octubre.

DNI terminados en 2 : 13 de octubre.

DNI terminados en 3 : 14 de octubre.

DNI terminados en 4 : 15 de octubre.

DNI terminados en 5 : 16 de octubre.

DNI terminados en 6 : 19 de octubre.

DNI terminados en 7 : 20 de octubre.

DNI terminados en 8 : 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo cobrarán sus prestaciones en las siguientes fechas, según terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Cuándo cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo en ANSES. Foto: ANSES

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0 : 8 de octubre.

DNI terminados en 1 : 9 de octubre.

DNI terminados en 2 : 13 de octubre.

DNI terminados en 3 : 14 de octubre.

DNI terminados en 4 : 15 de octubre.

DNI terminados en 5 : 16 de octubre.

DNI terminados en 6 : 19 de octubre.

DNI terminados en 7 : 20 de octubre.

DNI terminados en 8 : 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0 : 10 de octubre.

DNI terminados en 1 : 13 de octubre.

DNI terminados en 2 : 14 de octubre.

DNI terminados en 3 : 15 de octubre.

DNI terminados en 4 : 16 de octubre.

DNI terminados en 5 : 19 de octubre.

DNI terminados en 6 : 20 de octubre.

DNI terminados en 7 : 21 de octubre.

DNI terminados en 8 : 22 de octubre.

DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3 : 13 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5 : 14 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7 : 15 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3 : 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Cobros de Pensiones No Contributivas en ANSES. Foto: ANSES

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): del 10 de octubre al 12 de noviembre de 2026 cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.