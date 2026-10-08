Daniel Hadad cuestionó un posible cambio en las PASO y advirtió: “Modificar una ley electoral para favorecer al que puede modificarla es hasta inmoral”

Daniel Hadad. Foto: Instagram @danielhadad

El empresario Daniel Hadad cuestionó la posibilidad de introducir cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que puedan beneficiar a quienes tienen la facultad de modificar las reglas electorales.

En medio de las versiones sobre una eventual candidatura política, consideró que cualquier reforma debería entrar en vigencia recién a partir de la siguiente elección.

Daniel Hadad cuestionó los cambios en las PASO: qué dijo sobre la reforma electoral

Durante una entrevista cuyo adelanto fue difundido por DEF, Hadad planteó sus reparos frente a una eventual modificación de la legislación electoral que pudiera favorecer a quienes impulsan los cambios.

“Modificar una ley electoral para favorecer al que puede modificar la ley” es, a su entender, “hasta inmoral”, expresó en el fragmento compartido en redes sociales.

Su cuestionamiento apunta especialmente al momento en que deberían comenzar a aplicarse las nuevas disposiciones. Para Hadad, modificar las reglas no implica necesariamente que deban utilizarse de manera inmediata.

Por el contrario, sostuvo que cualquier reforma electoral tendría que regir desde la siguiente elección, para evitar que quienes cuentan con la capacidad de impulsar modificaciones puedan obtener un beneficio directo de ellas.

Una definición sobre las PASO mientras evalúa una posible candidatura

Las declaraciones de Hadad adquieren relevancia por las versiones que lo vinculan con una eventual participación en la política argentina.

Mientras analiza esa posibilidad, el empresario fijó su postura sobre uno de los temas que forman parte de la discusión electoral: la modificación de las PASO y las condiciones bajo las cuales podrían implementarse nuevas reglas.

El planteo fue difundido como un anticipo de la entrevista realizada para inaugurar el Estudio TAEDA, donde Hadad abordó la cuestión electoral y expresó sus objeciones a los cambios que pudieran favorecer a sus propios impulsores.