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Los inconvenientes en la despedida de Lionel Messi tensaron aún más la relación entre River y la AFA

La productora a cargo de los shows de la despedida del capitán argentino emitió un comunicado para desligarse de las fallas ocurridas en el Monumental. Sin embargo, rápidamente el Millonario salió al cruce.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.
El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS
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La despedida de Lionel Messi, lejos de ser un lugar de encuentro para el fútbol argentino, termiaron tensando aún más la relación entre la AFA y River.

Las fallas de sonido, el show de drones que terminó con polémica y varias muestras de desorganización generaron la reacción de Marketing Sports, la productora contratada para organizar el evento.

En su extenso comunicado, la empresa atribuyó las fallas del espectáculo a limitaciones técnicas y operativas ajenas a su control y apuntó contra el club de Núñez por la no autorización para la instalación de una pantalla LED alternativa ni de un escenario central, lo que obligó a modificar el montaje y perjudicó la visibilidad de las presentaciones artísticas.

También sostuvo que el sonido y la iluminación estaban bajo la responsabilidad del estadio y denunció interrupciones durante los distintos shows. Por último, explicó que el cierre con Grupo Cali quedó inconcluso por un corte del suministro eléctrico y la posterior activación de las luces generales del Monumental.

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Lionel Messi; Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti cantó "Brindis" y generó el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi. Foto: X @Imran_185

La respuesta de River

Ante esto, River salió rápidamente al cruce y negaron la versión de que el retiro de la pantalla LED tuviera que ver con el anuncio de la despedida de Messi.

En relación a los cortes de energía eléctrica, desde Núñez aseguraron que se produjeron porque la productora no contrató grupos electrógenos: “No quisieron gastar y la organización fue pura responsabilidad de la AFA”.

Lionel Messi; Selección Argentina
Lionel Messi brindó un extenso y emotivo discurso después de su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Matias Baglietto)

“Y no hay que olvidar que nos pidieron que cediéramos el alquiler del estadio”, ampliaron.

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