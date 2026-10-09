Los inconvenientes en la despedida de Lionel Messi tensaron aún más la relación entre River y la AFA

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La despedida de Lionel Messi, lejos de ser un lugar de encuentro para el fútbol argentino, termiaron tensando aún más la relación entre la AFA y River.

Las fallas de sonido, el show de drones que terminó con polémica y varias muestras de desorganización generaron la reacción de Marketing Sports, la productora contratada para organizar el evento.

En su extenso comunicado, la empresa atribuyó las fallas del espectáculo a limitaciones técnicas y operativas ajenas a su control y apuntó contra el club de Núñez por la no autorización para la instalación de una pantalla LED alternativa ni de un escenario central, lo que obligó a modificar el montaje y perjudicó la visibilidad de las presentaciones artísticas.

También sostuvo que el sonido y la iluminación estaban bajo la responsabilidad del estadio y denunció interrupciones durante los distintos shows. Por último, explicó que el cierre con Grupo Cali quedó inconcluso por un corte del suministro eléctrico y la posterior activación de las luces generales del Monumental.

Soledad Pastorutti cantó "Brindis" y generó el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi. Foto: X @Imran_185

La respuesta de River

Ante esto, River salió rápidamente al cruce y negaron la versión de que el retiro de la pantalla LED tuviera que ver con el anuncio de la despedida de Messi.

En relación a los cortes de energía eléctrica, desde Núñez aseguraron que se produjeron porque la productora no contrató grupos electrógenos: “No quisieron gastar y la organización fue pura responsabilidad de la AFA”.

Lionel Messi brindó un extenso y emotivo discurso después de su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Matias Baglietto)

“Y no hay que olvidar que nos pidieron que cediéramos el alquiler del estadio”, ampliaron.