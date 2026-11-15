ANSES confirmó quiénes cobran del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: calendario completo por DNI, aumentos y bono de $70.000

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 16 de noviembre de 2026 con sus pagos. Hasta el viernes 20, habrá acreditaciones según la terminación del DNI.

El calendario incluye a jubilados y pensionados con haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y asignaciones familiares. Los montos incorporan un aumento del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre, y determinados beneficiarios previsionales perciben un bono de hasta $70.000.

ANSES: calendario de pagos del 16 al 20 de noviembre, día por día

Durante esta semana, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán sus depósitos con DNI terminados del 5 al 9. En cambio, para AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo, corresponden las terminaciones del 3 al 7.

Lunes 16: jubilaciones y pensiones mínimas, DNI terminado en 5 ; AUH, AUE y asignaciones familiares, DNI 3 ; Prenatal, DNI 4 y 5 .

Martes 17: jubilaciones y pensiones mínimas, DNI 6 ; AUH, AUE y asignaciones familiares, DNI 4 ; Prenatal, DNI 6 y 7 .

Miércoles 18: jubilaciones y pensiones mínimas, DNI 7 ; AUH, AUE y asignaciones familiares, DNI 5 ; Prenatal, DNI 8 y 9 .

Jueves 19: jubilaciones y pensiones mínimas, DNI 8 ; AUH, AUE y asignaciones familiares, DNI 6 .

Viernes 20: jubilaciones y pensiones mínimas, DNI 9; AUH, AUE y asignaciones familiares, DNI 7.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) completaron sus fechas de pago el viernes 13. Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio mantienen un período de cobro para todas las terminaciones de DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el bono

Con el incremento del 1,93%, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46. Quienes reciben el bono completo de $70.000 alcanzan un ingreso total de $514.158,46.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $355.326,77 y llega a $425.326,77 con el refuerzo. Por su parte, las PNC por invalidez o vejez tienen un monto aproximado de $310.910,92, que asciende a $380.910,92 al sumar el bono.

El refuerzo se liquida completo a los beneficiarios que cumplen los requisitos y perciben el haber mínimo. Para quienes cobran algo más, puede abonarse de forma proporcional hasta alcanzar el límite fijado para el beneficio.

AUH y asignaciones familiares: los montos de noviembre

La AUH tiene en noviembre un valor general de $159.611 por hijo. Habitualmente, ANSES deposita el 80%, equivalente a $127.688,80, y reserva el 20% restante hasta que se cumpla con la presentación de la Libreta AUH.

La AUE y las asignaciones familiares también aumentan; el monto depende de cada prestación.

Qué pasa con los pagos después del viernes 20

El lunes 23 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que el cronograma se retomará el martes 24. Ese día comenzarán a cobrar los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 0 y 1.

ANSES Foto: ANSES

Los pagos de ese grupo seguirán hasta el lunes 30, mientras que AUH, AUE y asignaciones familiares finalizarán sus acreditaciones para DNI 8 y 9 el 24 y 25 de noviembre, respectivamente.

Cómo consultar cuándo y dónde cobro en ANSES

Para comprobar la fecha exacta y el medio de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde www.anses.gob.ar, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Cobros”, deben seleccionar “Consultar fecha y lugar de cobro”. El trámite es gratuito y permite revisar la información personal sin necesidad de acercarse a una oficina.