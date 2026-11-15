Cartas falsas, espías encubiertos, 10.000 mulas y seis rutas secretas: así fue el plan de San Martín para engañar a los españoles y cruzar los Andes

José de San Martín al frente del Ejército de los Andes durante la histórica campaña de 1817 Foto: Argentina.gob.ar.

Antes del Cruce de los Andes, José de San Martín organizó una red de espionaje que utilizaba cartas falsas, identidades encubiertas y rumores para confundir a las autoridades españolas en Chile. Conocida como “guerra de zapa”, la estrategia complementó la preparación militar de la expedición de 1817. El objetivo era ocultar el ataque principal mientras hombres, animales y provisiones se preparaban para atravesar la cordillera por seis rutas.

La guerra de zapa: el espionaje que San Martín preparó desde Cuyo

En 1814, tras la derrota patriota de Rancagua, los realistas recuperaron el control de Chile. San Martín, gobernador intendente de Cuyo, comprendió que una invasión directa podía fracasar si el adversario conocía sus movimientos. Mientras reunía soldados, armamento y alimentos, impulsó una campaña de inteligencia y desinformación que buscaba desgastar al enemigo antes de combatirlo. La llamada guerra de zapa incluía obtener noticias sobre las tropas españolas, fomentar la resistencia local y hacer circular versiones contradictorias sobre la ofensiva.

Las mulas fueron esenciales para concretar el Cruce de los Andes Foto: Instagram @cazandohistoriaschile

Uno de sus colaboradores fue Manuel Rodríguez, patriota chileno que actuó clandestinamente contra el gobierno realista de Casimiro Marcó del Pont. Su tarea permitió mantener contactos a ambos lados de la cordillera y transmitir información sobre movimientos y posiciones militares. El plan buscaba ocultar los preparativos y provocar decisiones basadas en datos engañosos.

Cartas falsas y nombres encubiertos: cómo funcionaba el engaño

Entre las maniobras atribuidas a San Martín figura la redacción de correspondencia ficticia destinada a caer en manos realistas. Algunos mensajes aparentaban contener instrucciones para colaboradores patriotas y señalaban movimientos que podían inducir al adversario a vigilar sectores equivocados. Así, una carta interceptada podía convertirse en un instrumento para dispersar fuerzas españolas lejos del verdadero avance.

El chileno Manuel Javier Rodríguez Erdoíza, encargado de llevarla a cabo

La red de colaboradores incluía personas identificadas mediante apodos. Las reconstrucciones históricas mencionan a Manuel Rodríguez, llamado “el Alemán”; Antonio Merino, “el Americano”; y Jorge Palacios, “el Alfajor”. Estos nombres reflejan el carácter clandestino de una operación en la que reunir información resultaba tan importante como manipular la que recibía el enemigo. Marcó del Pont debió atender diferentes puntos de posible ingreso, mientras el Ejército de los Andes ultimaba una marcha que requería coordinación y sorpresa.

Seis rutas y miles de animales: los números del Cruce de los Andes

En enero de 1817 comenzó el desplazamiento hacia Chile mediante seis columnas. Las principales avanzaron por Los Patos, bajo la conducción de San Martín, y Uspallata, al mando de Juan Gregorio de Las Heras. Las secundarias utilizaron los pasos de Come-Caballos, Guana, Portillo y Planchón, con la misión de ocupar posiciones y dificultar la concentración de las tropas realistas. La distribución de fuerzas reforzaba el efecto de la campaña de desinformación. La ofensiva requería no solamente valentía, sino precisión, abastecimiento y coordinación.

Monumento que recuerda el emplazamiento del campamento de El Plumerillo, en Mendoza

Según las cifras históricas citadas por el Museo Histórico Nacional, la expedición reunió alrededor de 4.000 soldados de combate y 1.400 hombres dedicados a tareas de apoyo, además de aproximadamente 10.000 mulas, 1.600 caballos y 600 reses. También transportaba cañones, municiones y alimentos, entre ellos charqui, carne conservada mediante salado y secado. Los caminos estrechos, las bajas temperaturas y los sectores situados a más de 4.000 metros de altura convirtieron el traslado en una prueba extrema. De acuerdo con registros difundidos por la Biblioteca Nacional de Chile, de 9.821 mulas que partieron desde Mendoza llegaron 4.330 a Santiago; de los 1.600 caballos, arribaron 500.

Chacabuco: el resultado de una estrategia preparada durante años

El 12 de febrero de 1817, tras la reunión de las principales columnas en Chile, las fuerzas patriotas derrotaron a los realistas en la batalla de Chacabuco. La victoria abrió el camino hacia Santiago, aunque la independencia chilena todavía enfrentaría nuevos combates y quedaría consolidada militarmente después de Maipú, el 5 de abril de 1818.

Batalla de Chacabuco Foto: Argentina.gob.ar.

El Cruce de los Andes fue una hazaña logística y militar, pero también el desenlace de una operación de inteligencia que comenzó mucho antes del primer paso por la montaña. Las cartas engañosas, los agentes clandestinos y el avance por diferentes rutas ayudaron a que San Martín sorprendiera al enemigo y avanzara en su proyecto de liberar Chile y Perú.