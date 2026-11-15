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Máxima tensión Lanús: investigan una posible nueva fuga de gas a 300 metros de la explosión que dejó un muerto y más de 30 heridos

Una vecina alertó por un intenso olor a gas dentro de su vivienda y provocó un nuevo operativo de emergencia. Bomberos y personal de Metrogas realizaron inspecciones preventivas mientras crece la preocupación entre los habitantes de la zona.

Redacción Sociedad
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Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada
Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada
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La situación en Remedios de Escalada volvió a generar preocupación este fin de semana, tal como adelantó Canal 26, luego de que vecinos denunciaran una posible nueva fuga de gas a pocos metros del lugar donde el viernes se produjo la explosión por la rotura de un caño que causó una víctima fatal y más de 30 heridos.

El nuevo operativo de emergencia se desplegó en la intersección de Valentín Corcuera y Rosales, a unos 300 metros del punto del estallido, después de que una vecina alertara sobre un fuerte olor a gas dentro de su vivienda. Como medida preventiva, bomberos, personal de seguridad y técnicos de Metrogas activaron el protocolo correspondiente para descartar riesgos y garantizar la seguridad de los residentes de la zona.

Nueva alerta por fuga de gas en Remedios de Escalada

La denuncia fue realizada por una vecina que aseguró percibir un intenso olor a gas dentro de su casa. Ante la sospecha de una pérdida, decidió realizar una prueba casera utilizando detergente en las instalaciones internas del domicilio, una maniobra que le permitió detectar indicios de un posible escape.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada
Explosión e incendio en Remedios de Escalada

Tras la llamada al 911, los bomberos llegaron rápidamente al lugar y ordenaron el corte preventivo del tránsito en el sector mientras se desarrollaban las tareas de inspección. La medida se adoptó siguiendo los protocolos establecidos para situaciones que puedan representar un riesgo de explosión o intoxicación.

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Poco después arribó personal de Metrogas para revisar las instalaciones. Según explicaron fuentes municipales, la vecina había cerrado previamente el suministro de gas de su vivienda, pero la antigüedad de la llave de paso podría haber generado inconvenientes. Como medida de seguridad, la empresa interrumpió el servicio y recomendó la intervención de un gasista matriculado para determinar el origen del problema.

Operativo de emergencia y controles preventivos

El episodio ocurrió en un contexto de máxima sensibilidad para los habitantes de Remedios de Escalada, aún conmocionados por la explosión registrada el viernes. Por ese motivo, las autoridades decidieron actuar con rapidez ante cualquier aviso relacionado con posibles pérdidas de gas.

Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada
El episodio ocurrió en un contexto de máxima sensibilidad para los habitantes de Remedios de Escalada. Foto: NA (Claudio Fanchi)

La mujer que realizó la denuncia optó por autoevacuarse de forma preventiva mientras se verificaba la situación. El objetivo principal fue evitar cualquier riesgo para su integridad y la de los vecinos cercanos, especialmente considerando la gravedad de los hechos ocurridos días atrás.

Las tareas de inspección se extendieron durante varias horas y estuvieron enfocadas en descartar la existencia de una nueva fuga en la red o en instalaciones domiciliarias. Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de un escape externo, las primeras observaciones apuntaron a que el inconveniente podría estar relacionado con el sistema interno de la vivienda afectada.

Comerciantes afectados por la explosión reclaman respuestas

Mientras continúan las investigaciones y controles de seguridad, los comerciantes de la zona enfrentan otra problemática: las importantes pérdidas económicas provocadas por las restricciones impuestas tras la explosión. Muchos negocios permanecieron cerrados durante las tareas de rescate y evaluación de riesgos.

Explosión de un caño de gas en Lanús
Las importantes pérdidas económicas provocadas por las restricciones impuestas tras la explosión. Foto: NA.

Carolina, propietaria de un local comercial ubicado en el área afectada, relató que intentó recuperar mercadería para evitar daños irreversibles, pero aseguró que no recibió autorización para ingresar a su negocio. Según explicó, incluso consultó la posibilidad de utilizar un grupo electrógeno para mantener el funcionamiento de los equipos de refrigeración, aunque la solicitud fue rechazada debido a que los rescatistas continuaban buscando posibles víctimas bajo los escombros.

La comerciante señaló que gran parte de los productos almacenados terminaron perdiéndose por la falta de electricidad y la imposibilidad de acceder al local. La situación, afirmó, se repite entre numerosos comerciantes que dependen de su actividad diaria para generar ingresos y sostener sus emprendimientos.

Incertidumbre y preocupación entre vecinos y dueños de locales

Además del impacto económico, los comerciantes aseguran que atraviesan una profunda incertidumbre por la falta de información concreta sobre los pasos a seguir y los plazos para retomar sus actividades habituales. Muchos desconocen cuándo podrán operar con normalidad y cómo afrontar las pérdidas registradas durante los días posteriores a la explosión.

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Los comerciantes aseguran que atraviesan una profunda incertidumbre por la falta de información. Foto: Noticias Argentinas

Carolina manifestó que no recibió indicaciones claras por parte de las autoridades acerca de posibles asistencias, compensaciones o fechas estimadas para la reapertura total de la zona. Esta falta de precisiones incrementa la preocupación de quienes dependen de sus negocios para subsistir.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes mantienen la expectativa de que los controles realizados garanticen la seguridad del área y permitan avanzar hacia una recuperación gradual. Sin embargo, el recuerdo de la explosión y la reciente denuncia por una posible fuga de gas mantienen en alerta a toda la comunidad de Remedios de Escalada, que sigue de cerca cada novedad vinculada con el operativo y sus consecuencias.

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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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