Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos: ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

Camiones pesados de origen chino, similares a los vehículos que se proyecta ensamblar en una nueva planta industrial de San José, Uruguay. Foto: Instagram / moemgroup.uy.

Una antigua fábrica textil de Uruguay será transformada en una planta de ensamblaje de camiones pesados de origen chino, cuya producción estará destinada exclusivamente a Argentina y Brasil. El proyecto estará a cargo de MoEm Group, una empresa uruguaya que alcanzó un acuerdo con una compañía estatal china y que prevé comenzar a instalar el equipamiento necesario a principios de 2027.

La iniciativa se desarrollará en las instalaciones de la exfábrica Formo S.A., ubicadas en el paraje Buschental, cerca de la ciudad de Libertad, en el departamento de San José. Según informó el periodista Mathías Buela en Forbes Uruguay, el emprendimiento comenzará con una plantilla de entre 25 y 30 operarios y una capacidad inicial de ensamblaje de dos camiones diarios.

Camiones pesados de origen chino, similares a los vehículos que se proyecta ensamblar en una nueva planta industrial de San José, Uruguay. Foto: Instagram / moemgroup.uy.

De fábrica textil a planta automotriz: cómo será el proyecto de Uruguay

La empresa MoEm Group, dedicada a la importación de camiones chinos, será la encargada de acondicionar las antiguas instalaciones textiles para convertirlas en un centro de ensamblaje de vehículos pesados.

El acuerdo involucra a una compañía estatal china cuya identidad todavía no fue revelada debido a que las negociaciones contractuales continúan en curso.

“Estamos con un tratamiento confidencial de los contratos”, explicó Álvaro Rey, gerente general de MoEm Group, en declaraciones recogidas por Forbes Uruguay.

Por el momento, la inversión será financiada por la firma uruguaya, aunque el ejecutivo evitó precisar el monto. La incorporación de nuevos fabricantes podría impulsar futuras ampliaciones.

El edificio se encuentra en buenas condiciones, por lo que las principales tareas estarán relacionadas con adaptaciones menores y la instalación de maquinaria y herramientas específicas para los modelos que se ensamblarán.

Camiones pesados de origen chino, similares a los vehículos que se proyecta ensamblar en una nueva planta industrial de San José, Uruguay. Foto: Instagram / moemgroup.uy.

Cómo se ensamblarán los camiones chinos y cuándo comenzará la producción

La futura planta utilizará el sistema SKD (semi knocked down), un procedimiento industrial mediante el cual los vehículos llegan desde el exterior en conjuntos parcialmente desarmados y son ensamblados en el país de destino.

Este modelo permite realizar las tareas de montaje sin necesidad de fabricar localmente la totalidad de sus componentes.

Según el cronograma previsto, las primeras herramientas comenzarán a llegar a principios de 2027. Posteriormente, se avanzará con la instalación técnica y la recepción de los kits de ensamblaje. La producción comenzará de manera gradual, con una capacidad inicial estimada de dos camiones pesados por día.

Los primeros trabajadores deberán atravesar un período de capacitación para familiarizarse con los procesos de montaje y los controles de calidad.

La compañía todavía no definió una proyección anual de unidades, ya que el volumen dependerá de la demanda comercial y de los modelos que finalmente se incorporen.

Camiones pesados de origen chino, similares a los vehículos que se proyecta ensamblar en una nueva planta industrial de San José, Uruguay. Foto: Instagram / moemgroup.uy.

Argentina y Brasil serán los únicos destinos de los camiones ensamblados en Uruguay

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su orientación exportadora. Los camiones que salgan de la planta de Buschental no estarán destinados al mercado uruguayo, sino a compradores de Argentina y Brasil.

La decisión responde principalmente a las condiciones tributarias que ofrece Uruguay para las operaciones industriales orientadas al comercio exterior.

“El sistema tributario de acá favorece la exportación y no el ensamblaje para el mercado nacional. Es más conveniente traerlo ensamblado que ensamblarlo acá”, sostuvo Rey en declaraciones a Forbes Uruguay.

De esta manera, la empresa buscará aprovechar la ubicación de Uruguay y su vinculación comercial con los países del Mercosur para desarrollar una operación regional. Por el momento, no se informaron las marcas y modelos específicos que llegarán a Argentina, ni las fechas previstas para las primeras exportaciones.

Camiones pesados de origen chino, similares a los vehículos que se proyecta ensamblar en una nueva planta industrial de San José, Uruguay. Foto: Instagram / moemgroup.uy.

Nuevos puestos de trabajo y posibles inversiones en vehículos eléctricos

La instalación de la planta cuenta con el acompañamiento de la Intendencia de San José, que vinculó el avance del proyecto con las gestiones comerciales realizadas durante misiones oficiales a China.

Mercedes Antía, directora general de Desarrollo de la Intendencia, destacó el trabajo realizado para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades laborales en el departamento.

La iniciativa contempla inicialmente entre 25 y 30 puestos de trabajo, aunque las instalaciones permitirían incorporar nuevas líneas de ensamblaje si aumenta la actividad.

Además, según informó la Intendencia y consignó Forbes Uruguay, una empresa brasileña analiza la posibilidad de utilizar el mismo predio para ensamblar vehículos comerciales eléctricos.

De concretarse ambas iniciativas, las antiguas instalaciones de Formo podrían convertirse en un nuevo espacio de actividad automotriz, con producción orientada a los principales mercados de la región.