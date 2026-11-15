Las mesas de comedor de vidrio ya pasaron de moda: la tendencia para 2027 que aporta más calidez al ambiente. Foto: Foto: ChatGPT

Durante años, las mesas de vidrio fueron una alternativa elegida para quienes buscaban una decoración moderna y liviana. Sin embargo, las tendencias de interiorismo que comienzan a marcar el rumbo de 2027 muestran un cambio de protagonismo: las mesas ya no se destacan solamente por el material de su superficie, sino también por sus formas y estructuras.

En ese contexto, las mesas de comedor con bases escultóricas aparecen como una de las propuestas más llamativas. Se trata de diseños con patas curvas, columnas centrales, volúmenes geométricos y formas orgánicas que convierten un mueble funcional en una pieza decorativa.

Cómo son las mesas de comedor con bases escultóricas que serán tendencia en 2027

A diferencia de los modelos tradicionales, que suelen tener cuatro patas rectas y una estructura discreta, estas mesas se distinguen por sus bases protagonistas. Algunas incorporan columnas cilíndricas, otras presentan formas curvas o volúmenes superpuestos que parecen esculturas.

La nueva tendencia para 2027. Foto: Foto: Gemini

La tendencia también incluye tapas redondas, ovaladas y con bordes suavizados, que acompañan el diseño de la estructura y aportan una apariencia más fluida al comedor.

Los materiales pueden variar: madera maciza, piedra natural, mármol y combinaciones de metal con superficies de distintas texturas. La clave está en que la base tenga presencia visual y no quede escondida detrás de una estructura convencional.

Por qué estas mesas pueden transformar la decoración del comedor

Entre los modelos que se destacan están: