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Las mesas de comedor de vidrio ya pasaron de moda: la tendencia para 2027 que aporta más calidez al ambiente

Las mesas con bases escultóricas y formas curvas ganan protagonismo en las nuevas propuestas de interiorismo.

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Las mesas de comedor de vidrio ya pasaron de moda: la tendencia para 2027 que aporta más calidez al ambiente.
Las mesas de comedor de vidrio ya pasaron de moda: la tendencia para 2027 que aporta más calidez al ambiente. Foto: Foto: ChatGPT
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Durante años, las mesas de vidrio fueron una alternativa elegida para quienes buscaban una decoración moderna y liviana. Sin embargo, las tendencias de interiorismo que comienzan a marcar el rumbo de 2027 muestran un cambio de protagonismo: las mesas ya no se destacan solamente por el material de su superficie, sino también por sus formas y estructuras.

En ese contexto, las mesas de comedor con bases escultóricas aparecen como una de las propuestas más llamativas. Se trata de diseños con patas curvas, columnas centrales, volúmenes geométricos y formas orgánicas que convierten un mueble funcional en una pieza decorativa.

Cómo son las mesas de comedor con bases escultóricas que serán tendencia en 2027

A diferencia de los modelos tradicionales, que suelen tener cuatro patas rectas y una estructura discreta, estas mesas se distinguen por sus bases protagonistas. Algunas incorporan columnas cilíndricas, otras presentan formas curvas o volúmenes superpuestos que parecen esculturas.

La nueva tendencia para 2027.
La nueva tendencia para 2027. Foto: Foto: Gemini

La tendencia también incluye tapas redondas, ovaladas y con bordes suavizados, que acompañan el diseño de la estructura y aportan una apariencia más fluida al comedor.

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Los materiales pueden variar: madera maciza, piedra natural, mármol y combinaciones de metal con superficies de distintas texturas. La clave está en que la base tenga presencia visual y no quede escondida detrás de una estructura convencional.

Por qué estas mesas pueden transformar la decoración del comedor

Entre los modelos que se destacan están:

  • Bases cilíndricas: tienen una estructura central de gran volumen y funcionan especialmente bien con tapas redondas u ovaladas.
  • Bases curvas: incorporan formas onduladas o asimétricas que aportan movimiento y un aspecto más orgánico.
  • Bases geométricas: utilizan bloques, columnas o piezas superpuestas para crear una estructura de inspiración arquitectónica.
  • Bases dobles: cuentan con dos soportes de gran tamaño que reemplazan las patas tradicionales y le dan más presencia al mueble.
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