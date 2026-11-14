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Elecciones 2027 en la Argentina: las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Se acerca el año electoral y el cronograma comienza a definirse. Conocé cuándo van a las urnas provincia por provincia.

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Elecciones.
Elecciones. Foto: REUTERS
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El 2027 será de alta actividad electoral, con los comicios presidenciales como punto fuerte, pero también con elecciones en las provincias que tendrán diferentes fechas para elegir a sus representantes.

Entre 17 y 20 provincias prevén desdoblar sus elecciones locales de los comicios presidenciales del 24 de octubre de 2027. El calendario electoral provincial comenzará en febrero y se extenderá hasta septiembre.

Provincias con fechas confirmadas o proyectadas

Neuquén: 14 de febrero, fecha oficializada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Se elegirá gobernador, legisladores y autoridades municipales.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, brinda un discruso.
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Santa Fe: tendrá dos fechas, el 18 de abril se llevarán adelante las PASO y el 13 de junio, las generales. El anuncio lo realizó el gobernador Maximiliano Pullaro, que comunicó que el cierre de listas está previsto para el 12 de febrero, aunque todavía está pendiente la firma del decreto formal.

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Tucumán: 9 de mayo, fecha convocada por el gobernador Osvaldo Jaldo con el objetivo de definir cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

Salta: la fecha se encuentra entre el 16 y el 23 de mayo. Proyectada por el gobernador Gustavo Sáenz bajo sistema electoral propio y sin PASO, aún está pendiente de formalización.

Gustavo Sáenz, Salta, NA
Gustavo Sáenz, Salta, NA

Misiones: la fecha elegida será en abril o mayo. El gobernador Hugo Passalacqua resolvió desdoblar, con esas dos opciones de meses en evaluación.

Corrientes: aún falta determinar si será en junio o julio. Fue confirmada por el gobernador Juan Pablo Valdés para elegir cargos locales. No renueva gobernador porque ya lo hizo en 2025.

Chubut: julio o agosto. El gobernador Ignacio Torres evalúa convocar en ese bimestre, pero aún no hay decreto oficial.

Ignacio Torres
Ignacio Torres Foto: NA

Chaco: está previsto para la segunda quincena de septiembre. Es la previsión que maneja el gobernador Leandro Zdero para definir cargos provinciales y municipales.

Otras provincias que avanzan con el desdoblamiento

Mendoza: el gobernador Alfredo Cornejo anticipó que la provincia tendrá elecciones desdobladas, cuya fecha depende de definiciones institucionales locales.

Alfredo Cornejo. Foto: NA/JUAN VARGAS
Alfredo Cornejo. Foto: NA/JUAN VARGAS

Río Negro y Tierra del Fuego realizarán sus comicios por separado, en línea con disposiciones constitucionales locales.

Cuyo, Litoral y Norte: también resolvieron o avanzan hacia el desdoblamiento.

San Juan (Marcelo Orrego), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Jujuy (Carlos Sadir), La Pampa (Sergio Ziliotto) y Formosa (Gildo Insfrán).

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba Foto: Captura

Córdoba: se estima que la provincia también separará su calendario electoral del nacional.

Distritos unificados o sin definición

Votan junto con Nación

Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, confirmó que realizará sus elecciones provinciales el mismo día que los comicios presidenciales del 24 de octubre.

La Rioja: se especula que la provincia al mando de Ricardo Quintela podría no desdoblar y realizar sus elecciones el 24 de octubre.

Ricardo Quintela
Ricardo Quintela

Provincias en duda

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no definieron si unificarán sus fechas con la elección nacional o si convocarán por separado.

En el caso del distrito porteño, podrían realizarse unificadas si se cierra un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para ir juntos en CABA.

Axel Kicillof en un atril dando un discurso político.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: @Kicillofok

En la Provincia, Kicillof las separó hace dos años en las legislativas y logró un triunfo, pero ahora ya no competirá y el peronismo deberá acordar qué estrategia utilizará y quién será el candidato a suceder al ex ministro de Economía.

Además, condiciona cualquier definición a lo que ocurra con las PASO nacionales, que el mileísmo busca eliminar o suspender, ya que las primarias bonaerenses están vinculadas por ley al régimen nacional.

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