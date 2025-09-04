La inesperada coincidencia en el posteo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgo Armani: ¿conectados por un hilo rojo?

El delantero del Galatasaray y la conductora dejaron su último adiós al artista de la moda en sus redes sociales y una insólita coincidencia llamó la atención de los fans.

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani. Foto: NA.

Wanda Nara y Mauro Icardi parecen estar unidos por un curioso hilo rojo en las redes sociales. Aunque no está claro si fue intencional, esta vez un detalle en sus publicaciones de despedida a Giorgio Armani llamó especialmente la atención.

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani

El delantero del Galatasaray y la conductora dejaron su último adiós al artista de la moda en sus redes sociales, pero ambos usaron la misma fotografía, solo que como Armani estaba en el medio, cada uno cortó a su ex pareja y compartió el resto de la postal.

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani. Foto: NA.

Como si fuera poco, acompañaron la postal de la Fashion Week de Milán de 2018, con frases similares del diseñador para recordarlo. Por su parte, Mauro Icardi eligió “Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory", que significa la elegancia no consiste en atraer la atención, sino en permanecer en la memoria.

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani. Foto: NA.

Wanda, por su parte, escribió: “L’eleganza non é farsi notare, ma farsi ricordare” (la elegancia no consiste en hacerse notar, sino en hacerse recordar).

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani. Foto: NA.

Además, Icardi compartió un video del mismo evento en el que conoció al diseñador, y en esta ocasión no fue necesario recortar a Wanda Nara, pero fue el momento previo a la captura de la imagen.

De qué murió Giorgio Armani, ícono de la moda mundial

A poco de cumplir 91 años, Giorgio Armani sufrió una infección pulmonar por la que debió internarse y recuperarse en su casa ubicada en la Via Borgonuovo de Milán. La enfermedad lo había obligado a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo que casi no sucedió en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres ni la moda.

Giorgio Armani. Foto: REUTERS

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, comunicó la casa de moda.