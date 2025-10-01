Daniela Celis publicó un mensaje esperanzador sobre la salud de Thiago Medina: “Sigue evolucionando favorablemente”

La exparticipante de Gran Hermano compartió un nuevo parte médico a través de las redes sociales y explicó que el joven continúa sin la necesidad de usar un respirador.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Este miércoles Daniela Celis compartió un nuevo parte de su expareja y papá de sus hijas, Thiago Medina, y dio esperanzas con el avance de la salud, aunque no dejó de pedir cadena de oración para el joven.

La influencer indicó que Thiago continúa sin la necesidad de utilizar un respirador y que “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

Nuevo parte de Thiago Medina. Foto: Instagram.

“En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”, agregó la exparticipante de Gran Hermano.

Y cerró: “Como digo siempre, es un proceso largo, Pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones, y energías que envíen Thiago las recibe”.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Camilota reveló una sorprendente reacción de Thiago Medina durante su visita al hospital

Thiago Medina continúa en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y su cuadro continúa siendo delicado, ya que sus pulmones están comprometidos. Allí, sus seres queridos se turnan para ir a visitarlo y dar el parte médico a la prensa. En las últimas horas, un comentario de su hermana, Camilota, sorprendió al contar cómo es el avance del joven en la internación.

Camila y Thiago Medina. Foto: Instagram.

La hermana mayor de Thiago contó a Telefe cómo viven esta situación y se emocionó al detallar que él la escucha, aunque se encuentre sedado. “Lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo”.

“Le dije que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, remarcó Camilota, visiblemente conmovida por la situación.