Una denuncia contra Icardi por violencia fue archivada: las fuertes críticas de su abogada contra Wanda Nara

Lara Piro, defensora del futbolista de Galatasaray, cuestionó a la conductora tras la denuncia realizada meses atrás.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA

La Justicia le hizo un guiño a Mauro Icardi, luego que se conozca que la denuncia que había realizado Wanda Nara por agresión a uno de sus hijos quedó archivada. En este contexto, se conoció lo ocurrido detrás de la causa en cuestión.

Cabe recordar que la polémica estalló cuando Wanda Nara, junto a Maxi López, denunciaron al futbolista del Galatasaray de Turquía por una supuesta agresión contra uno de sus hijos.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijos. Foto: NA.

El proceso comenzó cuando una docente advirtió que el menor le había mencionado que Icardi lo golpeaba en la cabeza. Ante esto, se procedió al marco legal, aunque la resolución fue favorable al deportista.

La abogada de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Lara Piro, abogada del actual novio de la China Suárez, explicó: “Cuando los hechos denunciados no se pudieron probar, la causa se termina archivando”.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Y agregó sobre la primera advertencia de la docente: “En este caso hubo hasta informes del colegio que terminan dando cuenta que el hecho como tal no existió”. Y agregó: “Está el expediente, está el informe. Yo lo vi dando vueltas, lo cual para mí no debería pasar porque repercute en la vida futura del chico”.

En este contexto, Piro tuvo importantes cuestionamientos a Wanda Nara: “Mientras le ejercía o le obligaba a ejercer a ese pobre chico esa denuncia, por otro lado, pedía la revinculación de Mauro con los tres chicos. (...) ninguna madre pide que un violento se revincule con sus hijos”.

“La señora Nara es una mujer sin ley y no tiene límites. Supera mi capacidad de sorpresa, porque la verdad que obligar o exigir porque ese chico... Solo, o sin el aval de la madre es muy difícil que lo haya hecho”, culminó la abogada en su cruce a la conductora.