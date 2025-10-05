Lo que todo fan de Outlander y Bridgerton esperaba: HBO Max apuesta por una serie de época que promete arrasar

Basada en una novela clásica, esta producción promete lujo, deseo y conspiraciones en la Francia del siglo XVIII.

The Seduction, serie de HBO Max. Foto: HBO Max.

Las series de época, como Outlander, Bridgerton o The Crown, se consolidaron como uno de los grandes atractivos del streaming, y HBO Max apuesta fuerte a una nueva producción. The Seduction está ambientada en la Francia del siglo XVIII y promete lujo, deseo, manipulación y poder. ¿Cuándo llega el estreno más esperado?

De qué trata The Seduction, la nueva apuesta de HBO Max

Inspirada libremente en la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, la historia sigue a Isabelle de Merteuil (Anamaria Vartolomei), una joven que, tras ser traicionada por el Vicomte de Valmont, decide convertir su dolor en ambición y ascender hasta convertirse en una de las mujeres más influyentes de París. Para lograrlo, usará el encanto, la inteligencia y la seducción como sus principales armas.

The Seduction, serie de HBO Max. Foto: HBO Max.

Con una premisa provocadora: “para ser el héroe de tu propia historia, a veces debes ser el villano en la de los demás”, The Seduction nos sumerge en la despiadada lucha de la Marquesa de Merteuil, quien, tras ser traicionada inicia un peligroso camino para convertirse en la cortesana más influyente de París.

Fecha de estreno confirmada de ‘The Seduction’

Su estreno está programado para el 14 de noviembre y se emitirá con un formato de episodios semanales, una estrategia que busca mantener la expectativa y el debate entre los fanáticos del género. Con esta modalidad, HBO Max apuesta por recrear el fenómeno de otras series de época exitosas.

The Seduction, serie de HBO Max. Foto: HBO Max.

Un elenco de lujo

La serie reúne a varias figuras reconocidas del cine y la televisión europea. Además de Vartolomei (El acontecimiento), destacan Diane Kruger (Bastardos sin gloria) como la enigmática Madame de Rosemonde; Vincent Lacoste (Le Beaux Gosses) en el rol del carismático pero manipulador Valmont; y Lucas Bravo, conocido por su papel de Gabriel en Emily in Paris, como el Conde de Gercourt.

También forman parte del elenco Noée Abita (Madame de Tourvel), Fantine Harduin (Cécile de Volanges) y Samuel Kircher (Chevalier Danceny), entre otros.

The Seduction, serie de HBO Max. Foto: HBO Max.

Intriga, poder y deseo en la alta sociedad parisina

Con una ambientación visual impecable —palacios majestuosos, vestuarios recargados y una atmósfera cargada de erotismo y conspiraciones—, The Seduction promete convertirse en una de las series más comentadas del año.

The Seduction, serie de HBO Max. Foto: HBO Max.

A diferencia de otras producciones del género como Bridgerton o The Crown, esta apuesta de HBO Max pone el foco en el poder femenino y la ambición en un entorno dominado por hombres, mostrando cómo la protagonista transforma su vulnerabilidad en una herramienta para desafiar las reglas de su tiempo.