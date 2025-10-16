Una fan filtró chats con la China Suárez, se hizo viral, y la actriz se enojó: “Estoy ocupada, no me abrumes”

Supuestas conversaciones entre Eugenia Suárez y la usuaria de X @__muyluchi salieron a la luz, y la novia de Mauro Icardi se mostró indignada.

La usuaria @__muyluchi junto a la China Suárez Foto: x/__muyluchi

En las últimas horas se generó gran revuelo en la red social X después de que una fanática de la China Suárez revelara los chats íntimos que mantuvo con la actriz.

“Luchi, me enteré que subiste la captura de nuestro chat. La gente en Twitter empezó a defenestrarme. Tené cuidado con lo que subís, por favor, no me sumes más hate del que ya tengo”, le dijo la China a su fan luego de la viralización de uno de los chats. “Estoy ocupada, no me abrumes. Te quiero, te abrazo”, le dijo después.

Los chats de la China Suárez con su fan. Foto: Instagram.

Ante el pedido de la China Suárez, Luchi respondió: “Gracias por contestarme. Cuídate vos y a los chinitos. Los quiero demasiado. Sos mi vida Eugenia”.

Sin embargo, a pesar de la buena onda que había entre ambas, al parecer la actriz dejó de responderle a su fanática y en las últimas horas compartió algunos posteos que se volvieron virales.

Los chats de la China Suárez con su fan. Foto: Instagram.

“Propongo una cadena de oración para que Eugenia me perdone y vuelva a contestar”, “Si a Euge no le importa que la llamen put4, tr0la, muert4 de hambre, fondo de tarro, come sobras, arrastrada, tatiana, mala madre, actriz mediocre, mantenida, sin talento, sin culo, sin personalidad, etc. A mí tampoco me importa que me digan migajera. Saludos, haters”, “Sin Euge las mañanas no son grises, son soleadas. Por favor, ayúdenme a recuperarla. Ella es todo en mi vida”, fueron algunos de los posteos de la usuaria de X @__muyluchi.

Algunos de los posteos de la fanática de la China Suárez. Foto: X/__muyluchi

Hasta el momento, la China Suárez no se pronunció al respecto, aunque la fanática no deja de dedicarle posteos en la red social X, que reciben cientos de respuestas.

Una faceta desconocida: se supo a qué se dedica la China Suárez en Turquía

La China Suárez atraviesa una nueva etapa en Estambul, donde decidió instalarse junto aMauro Icardi. Allí convive con el futbolista y con Rufina, su hija mayor fruto de la relación con Nicolás Cabré, mientras que Magnolia y Amancio –los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña– viajan a visitarla aproximadamente cada veinte días.

En este contexto, muchos se preguntaban de qué vive actualmente la actriz. La respuesta llegó en El Diario de Mariana (América), cuando el periodista Martín Candalaft reveló: “No sé si esto se sabía, pero me contaron que La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Según explicó, se desempeña en el rubro de la comunicación: “Trabaja de relaciones públicas. Es RR. PP. de una marca de cosmética. No es la imagen, trabaja de relaciones públicas”, detalló el panelista.

La sorpresa fue grande, ya que no habla el idioma ni tiene una red de contactos en ese país. Ante esa observación, Candalaft aclaró: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque acá (en la Argentina) no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”.