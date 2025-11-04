El emotivo mensaje de Tini tras la participación de Chris Martin en su show: “Muy humano, muy real”

La sorpresiva aparición del cantante de Coldplay en Futttura significó mucho más que simplemente una colaboración para la artista. En sus redes sociales, expresó su emoción y su admiración por Martin.

Chris Martin y Tini Stoessel

La noche del domingo en Tecnópolis fue muy especial para Tini Stoessel. Además de presentar su show “Futttura” frente a 21 mil personas cada fecha, el líder de Coldplay, Chris Martin, apareció como invitado sorpresa en el espectáculo y la multitud enloqueció totalmente.

La cantante presentó a Martin pasadas las 22 horas con los acordes iniciales de “We Pray”, la canción que grabaron juntos el año pasado para el último álbum de la banda inglesa. Luego de una ovación, Chris se ubicó junto a Tini en el centro del escenario con una guitarra para cantar una reversión de “Carne y Hueso”, una de las favoritas del músico.

Chris Martin y Tini Stoessel Foto: X

Luego de esa especial performance, el cantante de Coldplay se despidió de los escenarios y le agradeció a Tini por su tiempo. Sin embargo, ella emocionada, recordó luego en sus redes sociales que conocerlo en 2022 fue una de las cosas más importantes que le pasaron en la vida, ya que ella estaba pasando por un momento de crisis y él fue su mentor.

Con un emotivo posteo, Tini escribió: “Chris y su música significan mucho para mí. La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor. Lo que pasó ayer se me hace muy difícil de poner en palabras. Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso, y generoso”.

“Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a dios por estar en mi vida. Te quiero y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en Futttura. Gracias por ser inspiración, por tu arte, y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos”, remarcó la cantante. En pocos minutos, la avalancha de likes y comentarios se hicieron presentes.

Tini cantó con Chris Martin de Coldplay en Futttura. Fuente: X @TiniBelgicaFCO

Hasta el momento, la publicación tiene aproximadamente 420.000 likes y 7.000 comentarios y algunos usuarios se mostraron contentos y orgullosos. “Dos personas con un corazón hermoso que se han encontrado”, agregó una seguidora, mientras otra comentaba: “¡No tenés techo!”.

Tini anima a sus fans a no ocultar sus emociones

Durante la presentación de este sábado 25 de octubre, se tomó un momento para hablar sobre cómo la pasó a nivel emocional en los últimos días. En la previa de “Buenos Aires”, habló sobre los cuestionamientos, aunque no dio nombres propios.

La artista explicó: “Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”.

Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

En sus declaraciones, replicadas por Ciudad, indicó: “Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste. A mí no me afectó lo que dijeron, pero quizás a ustedes en algún otro ámbito les pase. De repente reaccionan de una manera y les dicen: ‘Fuiste demasiado exagerado’”.

Y se animó a dejar un consejo para sus seguidores presentes: “Déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’... ustedes hicieron un esfuerzo, compraron una entrada, vinieron de lejos, están acá, esperaron. Los amo y gracias”, culminó emocionada Tini Stoessel.