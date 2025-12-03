La China Suárez mostró su decoración navideña en Turquía y la acusaron de usar los objetos “reciclados” de Wanda Nara

Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram.

La China Suárez volvió a estar en boca de todos luego de la decoración navideña que realizó junto a Mauro Icardi. En las últimas horas, la actriz mostró su casa de Turquía toda decorada y los usuarios comenzaron a decir que se trataría de objetos “reciclados” que eran de Wanda Nara.

La actriz se reencontró con sus hijos este lunes y los sorprendió con una gran decoración de Navidad en la mansión que comparte con el futbolista del Galatasaray.

Luego de los videos que compartió en redes, desde la cuanta “Lo Más Popu” rápidamente encontraron similitudes de los adornos que Wanda había publicado en Navidades pasadas.

Las Navidades idénticas de la China Suárez y Wanda Nara con Mauro Icardi. Foto: Instagram/lomaspopu

Desde pequeños arbolitos con temática navideña, hasta el uso de un Papá Noel de tamaño mediano que ubicaron en el centro de su living, y que la empresaria había apoyado en una columna años anteriores.

Las Navidades idénticas de la China Suárez y Wanda Nara con Mauro Icardi. Foto: Instagram/lomaspopu

Las similitudes entre ambas decoraciones despertó un debate sobre cuál de los dos “se ve mejor”. Algunos califican al de Wanda Nara como “más elegante”, mientras que el de la China se ve más “ostentoso”.

La lujosa y exclusiva Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez publicó algunos videos del reencuentro con sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía y compartió con sus seguidores la reacción de los pequeños ante la exclusiva y lujosa decoración navideña que preparó con Mauro Icardi.

“Sorpresa. Bienvenidos amores de mi vida”, escribió la actriz en las imágenes que posteó en sus historias de Instagram.

La lujosa Navidad de la China Suárez en Turquía. Video: Instagram.

En el video, la madre y sus hijos ingresan al living comedor decorado con artículos navideños, un árbol en el centro y un Papá Noel con renos en el balcón, donde luego se les une el futbolista del Galatasaray.

En un segundo vistazo de la decoración de su hogar, aprovechó para tirarle un “palito” a su ex pareja, Benjamín Vicuña, quien estuvo a cargo de los pequeños en las últimas semanas: “Desde que llegaron, no pararon de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”.

La lujosa Navidad de la China Suárez en Turquía. Video: Instagram.

Amancio y Magnolia estuvieron unas semanas con su padre y compartieron junto a él y su novia, Anita Espasandín, un breve viaje a Chile para reconectar con la familia del actor.

En otro clip que difundió en sus redes, la actriz mostró la emoción de sus hijos al reencontrarse con ella, celebrando la humilde reacción de los pequeños ante las extravagantes decoraciones que preparo la pareja.