El lugar tendrá actividad este sábado 24 y domingo 25 de enero. Foto: Prensa Usina del Arte

La Usina del Arte será sede de un fin de semana destacado de conciertos en el marco de Cultura de Verano. El sábado 24 y el domingo 25, el público podrá disfrutar de dos propuestas musicales de primer nivel: una presentación de Nahuel Pennisi y el concierto sinfónico en homenaje María Elena Walsh, pensados para celebrar la música en vivo y compartir una experiencia para todas las edades de manera gratuita.

El recital de Nahuel Pennisi será el sábado 24 a las 20. El guitarrista, cantante y compositor que inició su recorrido artístico como músico callejero, hoy se consolida como una de las figuras más relevantes de la música argentina. Con una carrera reconocida tanto en el país como en el exterior, fue galardonado con múltiples Premios Gardel y Latin Grammy y recibió distinciones de la Legislatura Porteña como Ciudadano Ilustre y Personalidad Destacada de la Cultura Nacional.

El artista se presentará en la Usina del Arte. Foto: Prensa Usina del Arte

Por su parte, el domingo 25 a las 17, tendrá lugar el concierto homenaje María Elena Walsh Sinfónico, una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. El espectáculo celebrará el universo poético y musical de la autora a través de versiones orquestales de gran sensibilidad artística.

La interpretación estará a cargo de Katie Viqueira junto a su trío integrado por Norbi Córdoba, Federico Mizrahi y Fabián Miodownik y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco. Con arreglos orquestales creados especialmente para la ocasión, el concierto propondrá una experiencia sonora cuidada y emotiva.

La orquesta será una de las protagonistas del evento "Cultura de Verano" en la Usina del Arte. Foto: Prensa Usina del Arte

El repertorio incluirá clásicos como Manuelita, La cigarra, Canción para bañar la luna, Barco quieto y El reino del revés, revisitados en clave sinfónica y reafirmando la vigencia, la ternura y la emoción de una de las figuras más queridas de la cultura argentina.

Cabe resaltar que tanto el recital de Nahuel Pennisi como el María Elena Walsh Sinfónico serán gratuitos y las entradas podrán reservarse a través de festivalesba.org, donde también está disponible la programación completa.

Cómo llegar a la Usina del Arte

La Usina del Arte se ubica en Agustín R. Caffarena 1 en el barrio porteño de La Boca y es de fácil acceso tanto en transporte público como privado. Desde distintos puntos de la ciudad se puede llegar en colectivo utilizando las siguientes líneas:

4

8

20

25

29

33

53

64

86

93

102

129

130

152

168

195.

Todas estas líneas de colectivo tienen paradas en avenida Pedro de Mendoza y Caffarena, a un minuto a pie de la Usina del Arte. También hay otras combinaciones cercanas según la zona de origen, con varias líneas que circulan por el barrio porteño y dejan a pocos metros del edificio cultural

Usina del arte, foto prensa

Otra opción para llegar es mediante el subte y el tren. Las líneas A, C y E del subte permiten hacer trasbordos que acercan al visitante al área, con estaciones como Independencia a unos minutos caminando del lugar. Desde la estación Constitución de la línea Roca del tren también se puede caminar hasta la Usina si se llega desde zonas más alejadas de la ciudad.

Para quienes prefieran un traslado más directo, taxis, servicios de transporte por aplicación o autos particulares pueden dejar en la puerta del centro cultural, que está bien conectada por importantes avenidas como Pedro de Mendoza y Almirante Brown.

La historia de La Usina del Arte, uno de los centros culturales más importantes de CABA

La Usina del Arte nació en 1916 como una planta de generación eléctrica que abasteció de energía a una Buenos Aires en plena expansión, proyecto llevado adelante por la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad bajo la dirección del arquitecto italiano Giovanni Chiogna. Su construcción, en estilo industrial con influencia florentina, marcó un hito arquitectónico en el barrio de La Boca, con grandes naves destinadas a calderas y turbinas que mantuvieron en funcionamiento el edificio durante décadas. Tras años de abandono en el siglo XX, la Ciudad impulsó una profunda restauración y puesta en valor, transformando la antigua usina en un espacio cultural público que reabrió en 2012 con una vocación artística y comunitaria.

Usina del Arte. Foto: Turismo Buenos Aires.

Actualmente, la Usina del Arte es uno de los centros culturales más relevantes de la Ciudad de Buenos Aires, con una programación diversa que incluye música, danza, artes visuales, actividades para infancia y espectáculos de todo tipo, muchos de ellos de acceso gratuito. El complejo, con un auditorio sinfónico con capacidad para 1.200 personas y espacios diseñados para producciones escénicas y exhibiciones, se consolidó como un polo artístico imprescindible en el sur porteño integrando patrimonio histórico y propuestas contemporáneas para públicos de todas las edades.

