Madonna, BTS, Justin Bieber y hasta Ronaldo y Ronaldinho: las fotos del show en el entretiempo de la final del Mundial 2026

Mundial 2026 Show del entretiempo de la final del Mundial 2026. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Show del entretiempo de la final del Mundial 2026. Fotografía: REUTERS Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (James Lang) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Mark J Rebilas) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Brian Snyder) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Mark J Rebilas) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (James Lang) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Mark J Rebilas) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Kai Pfaffenbach) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Brian Snyder) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Dylan Martínez) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Dylan Martínez) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian) Show de entretiempo del Mundial 2026. Fotografía: Reuters (Jon Durr)

Más allá de lo demostrado en la cancha, la final del Mundial 2026 entre Argentina y España contó con un despliegue de artistas impresionante. Desde la previa con Speed, Post Malone, Swae Lee y Tom Cruise, pasando por el Himno Argentino interpretado por María Becerra, el show de medio tiempo fue el punto fuerte de la cara artística del evento.

Madonna fue la primera en aparecer en el MetLife Stadium en un vehículo acompañada por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Del show también participaron: el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, Shakira y hasta los personajes de televisión Ted Lasso, Los Muppets y Plaza Sésamo.

Así fue el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por el Super Bowl, hizo que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo de la final del Mundial apoya el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

El show contó además con los personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, “reforzando el enfoque educativo del evento”, destacaron la FIFA y Global Citizen.

¿Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber cobran por el show del Mundial?

Aunque se trata de artistas que suelen recibir cifras millonarias por sus conciertos, en esta ocasión no cobrarán un honorario por actuar en la final del Mundial 2026.

Según explicó Global Citizen, la organización encargada de producir el espectáculo junto a la FIFA, Shakira, Madonna y BTS participarán de manera solidaria y donarán su tiempo para apoyar una causa de impacto social.