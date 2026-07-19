Video: María Becerra cantó el Himno Argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra cantó el himno argentina en la previa de final entre Argentina y España en el Mundial 2026. Foto: EFE (Christopher Neundorf)

María Becerra cantó el Himno Nacional Argentino este domingo 19 de julio en la previa a la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

En medio de rumores que indicaban que podía haber estado a cargo de Soledad Pastorutti o Lali Espósito, finalmente la joven artista de 26 años entonó las estrofas en el MetLife Stadium.

María usó un vestido hecho por un diseñador argentino! Vestido inspirado en los colores de la bandera argentina y pensado para simular que el emblema nacional envolvía su figura.

María Becerra cantó el himno argentina en la previa de final entre Argentina y España en el Mundial 2026. Foto: EFE (Sarah Yenesel)

El diseño fue realizado por Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. El estilismo y la dirección de diseño estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia.

Así cantó el Himno María Becerra

Frente a un estadio colmado y millones de personas siguiendo la transmisión en todo el mundo, la artista argentina entonó las estrofas del Himno Nacional en uno de los momentos más emblemáticos de la jornada, llevando la voz del país a uno de los eventos deportivos de mayor trascendencia internacional.

Un cambio en el itinerario de shows de “La nena de Argentina” hizo que los rumores se acrecentaran y que miles de fans soñaran con una posible aparición en Nueva York.

Este sábado 18, la artista se presentó en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero hubo un cambio de último minuto: María decidió adelantar dos horas y media su presentación. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18”, comenzó diciendo el comunicado oficial.

Actualmente, Maria se encuentra recorriendo España con su gira mientras continúa presentando QUIMERA, su más reciente proyecto discográfico. En las próximas semanas iniciará su gira por Latinoamérica para luego cerrar el año con ocho funciones agotadas en Buenos Aires.