VIDEO | Así fue la eufórica reacción de Speed al conocer a BTS durante la final del Mundial 2026

IShowSpeed junto a BTS en la final del Mundial 2026. Foto: X / @ishowspeedsui.

La final del Mundial 2026 no solo dejó momentos inolvidables dentro del campo de juego. En los pasillos del estadio MetLife de Nueva Jersey también se vivió una escena que rápidamente se hizo viral: el inesperado encuentro entre el streamer IShowSpeed y los integrantes de BTS, quienes asistieron al evento y coincidieron antes del partido entre España y Argentina.

El creador de contenido estadounidense, una de las figuras más populares de internet, no pudo ocultar su entusiasmo al reconocer a la banda surcoreana. La secuencia fue registrada en video y comenzó a circular de inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontánea reacción del influencer.

Así fue la reacción de Speed al conocer a BTS. Video: X / @IShowSpeedHQ.

Así fue la reacción de Speed al conocer a BTS

El encuentro se produjo mientras Speed recorría uno de los pasillos del estadio. En ese momento se cruzó inesperadamente con los integrantes de BTS y, apenas los reconoció, reaccionó con un salto de emoción antes de acercarse para saludarlos.

Fiel a su estilo extrovertido, el streamer expresó su sorpresa de forma espontánea y protagonizó una escena que despertó sonrisas entre quienes presenciaban el momento.

Apenas los vio, exclamó en repetidas ocasiones: “¡Oh Dios mío!”, mientras intentaba asimilar el inesperado encuentro. Segundos después les preguntó: “¿Puedo tomar una foto?”, para finalmente volver a expresar su entusiasmo con un efusivo “¡Oh, BTS!”.

IShowSpeed junto a BTS en la final del Mundial 2026. Foto: X / @ishowspeedsui.

El video del momento no tardó en viralizarse en distintas plataformas, donde los fanáticos tanto de Speed como de BTS celebraron el encuentro entre dos de los fenómenos más populares de la cultura digital y el entretenimiento a nivel mundial.

Speed también fue protagonista del show de la final del Mundial 2026

Además de asistir como invitado especial, Speed participó del espectáculo previo a la final del Mundial 2026. Durante la ceremonia interpretó “Champions”, el tema musical que lanzó especialmente para el torneo y que se convirtió en una de las canciones más representativas de la competencia.

Su presencia fue una de las más comentadas de la previa del encuentro entre España y Argentina, consolidando su vínculo con uno de los eventos deportivos más importantes del año.

IShowSpeed cantó en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Speed no es un nombre desconocido para los fanáticos del fútbol. Su figura creció a nivel global por su estilo explosivo, sus transmisiones y, sobre todo, por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Esa preferencia lo llevó muchas veces a aparecer en debates y comparaciones con Lionel Messi, algo que en la Argentina suele generar reacciones inmediatas.