Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

VIDEO | Así fue la eufórica reacción de Speed al conocer a BTS durante la final del Mundial 2026

El streamer estadounidense se encontró con los integrantes del famoso grupo surcoreano en los pasillos del estadio donde se disputó la final entre España y Argentina. Su reacción quedó registrada en video y rápidamente recorrió las redes sociales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
IShowSpeed junto a BTS en la final del Mundial 2026.
IShowSpeed junto a BTS en la final del Mundial 2026. Foto: X / @ishowspeedsui.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La final del Mundial 2026 no solo dejó momentos inolvidables dentro del campo de juego. En los pasillos del estadio MetLife de Nueva Jersey también se vivió una escena que rápidamente se hizo viral: el inesperado encuentro entre el streamer IShowSpeed y los integrantes de BTS, quienes asistieron al evento y coincidieron antes del partido entre España y Argentina.

El creador de contenido estadounidense, una de las figuras más populares de internet, no pudo ocultar su entusiasmo al reconocer a la banda surcoreana. La secuencia fue registrada en video y comenzó a circular de inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontánea reacción del influencer.

Así fue la reacción de Speed al conocer a BTS. Video: X / @IShowSpeedHQ.

Así fue la reacción de Speed al conocer a BTS

El encuentro se produjo mientras Speed recorría uno de los pasillos del estadio. En ese momento se cruzó inesperadamente con los integrantes de BTS y, apenas los reconoció, reaccionó con un salto de emoción antes de acercarse para saludarlos.

Fiel a su estilo extrovertido, el streamer expresó su sorpresa de forma espontánea y protagonizó una escena que despertó sonrisas entre quienes presenciaban el momento.

Contenido Recomendado

IShowSpeed enloqueció con el gol de Inglaterra:salto, remera al aire y una insólita celebración con frijoles

IShowSpeed enloqueció con el gol de Inglaterra: salto, remera al aire y una insólita celebración con frijoles

El streamer anti-Messi Speed apareció con la camiseta de la Selección Argentina para ver el partido contra Suiza

El streamer anti-Messi Speed apareció con la camiseta de la Selección Argentina para ver el partido contra Suiza

Apenas los vio, exclamó en repetidas ocasiones: “¡Oh Dios mío!”, mientras intentaba asimilar el inesperado encuentro. Segundos después les preguntó: “¿Puedo tomar una foto?”, para finalmente volver a expresar su entusiasmo con un efusivo “¡Oh, BTS!”.

IShowSpeed junto a BTS en la final del Mundial 2026. Foto: X / @ishowspeedsui.

El video del momento no tardó en viralizarse en distintas plataformas, donde los fanáticos tanto de Speed como de BTS celebraron el encuentro entre dos de los fenómenos más populares de la cultura digital y el entretenimiento a nivel mundial.

Speed también fue protagonista del show de la final del Mundial 2026

Además de asistir como invitado especial, Speed participó del espectáculo previo a la final del Mundial 2026. Durante la ceremonia interpretó “Champions”, el tema musical que lanzó especialmente para el torneo y que se convirtió en una de las canciones más representativas de la competencia.

Su presencia fue una de las más comentadas de la previa del encuentro entre España y Argentina, consolidando su vínculo con uno de los eventos deportivos más importantes del año.

IShowSpeed cantó en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Speed no es un nombre desconocido para los fanáticos del fútbol. Su figura creció a nivel global por su estilo explosivo, sus transmisiones y, sobre todo, por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Esa preferencia lo llevó muchas veces a aparecer en debates y comparaciones con Lionel Messi, algo que en la Argentina suele generar reacciones inmediatas.

SpeedBTSMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La polémica publicación del actor Samuel Jackson en contra de Argentina:“Es uno de los países más racistas”

    La polémica publicación del actor Samuel Jackson en contra de Argentina: “Es uno de los países más racistas”

  2. Gracias Messi y Selección Argentina:así reaccionaron los famosos a la final del Mundial 2026

    Gracias Messi y Selección Argentina: así reaccionaron los famosos a la final del Mundial 2026

  3. Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que dijo presente en la final del Mundial con pasión albiceleste

    Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que dijo presente en la final del Mundial con pasión albiceleste

  4. El dato clave sobre el helicóptero en el que viajaba Gaspi que puede cambiar la investigación

    El dato clave sobre el helicóptero en el que viajaba Gaspi que puede cambiar la investigación

  5. Cómo será el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe:fútbol, pádel, tenis y servicios premium

    Cómo será el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe: fútbol, pádel, tenis y servicios premium
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina:desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina: desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

El Gobierno confirmó que no habrá festejos con la Selección:se prevé una recepción protocolar en Ezeiza

Javier Milei puso a disposición decretar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

¿Es feriado mañana lunes 20 de julio?:qué prepara el Gobierno tras la final del Mundial entre Argentina y España

Economía

ANSES abona un pago unificado de Becas Progresar en julio:quiénes cobrarán $105.000 y cuándo lo depositarán

ANSES abona un pago unificado de Becas Progresar en julio: quiénes cobrarán $105.000 y cuándo lo depositarán

ANSES:quiénes cobran este lunes 20 de julio y cómo sigue el calendario de pagos con aumento y bono

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Internacionales

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026: así vivieron la final ante Argentina

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:“Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España