El mensaje de Javier Milei tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Hasta el final con las botas puestas”

Javier Milei envió un mensaje tras la derrota de Argentina en la final del Mundial. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026 en el cual le agradeció a los jugadores y señaló que cayeron “con las botas puestas”.

“Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió Milei en su cuenta oficial de la red social X.

Durante el Mundial 2026, el presidente argentino utilizó sus redes sociales para seguir de cerca la participación de la Selección Argentina y expresar públicamente su apoyo al equipo. Tras el debut exitoso ante Argelia, publicó un mensaje de celebración en su cuenta de X con la frase “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, sumándose al entusiasmo de los hinchas.

La publicación de Javier Milei tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Foto: X @JMilei

A medida que avanzó la competencia, Milei continuó reaccionando a los resultados deportivos. Después de la victoria sobre Inglaterra en semifinales, que clasificó a Argentina a una nueva final mundialista, el mandatario volvió a manifestar su alegría en redes con un mensaje de festejo dirigido a la Selección.

Además, durante el torneo también llamó la atención un posteo dedicado al delantero noruego Erling Haaland, luego de que Noruega eliminara a Brasil del Mundial. En esa publicación, Milei elogió al futbolista con la frase “Vikingo sos un gigante”, acompañándola con una fotografía de una camiseta firmada por el jugador.

Finalmente, tras la derrota de Argentina ante España en la final disputada el 19 de julio de 2026, Milei volvió a utilizar sus redes para respaldar al plantel albiceleste.

De esta manera, mantuvo una presencia constante en las redes sociales durante el campeonato, acompañando tanto los triunfos como el desenlace del camino argentino en el Mundial