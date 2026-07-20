ANSES: quiénes cobran este lunes 20 de julio y cómo sigue el calendario de pagos con aumento y bono

Este lunes 20 de julio continúa el calendario de pagos de julio, con un aumento del 2,15% y un bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y las Pensiones No Contributivas. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 20 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a julio, que incluye a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y las Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo.

Los haberes se abonan con el incremento del 2,15% previsto por la actualización por movilidad. Foto: ANSES

Los haberes se abonan con el incremento del 2,15% previsto por la actualización por movilidad. Además, quienes perciben la jubilación mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas reciben un bono extraordinario de $70.000, que se suma al monto mensual de la prestación.

¿Quiénes cobran este lunes 20 de julio en ANSES?

Los pagos de este miércoles corresponden a los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI finalizados en 7. Perciben el haber mensual más el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5.

Este miércoles reciben sus beneficios económicos algunos beneficiarios de ANSES. Foto: ANSES

¿Cómo continúa el calendario de pagos de ANSES?

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 8: 21 de julio.

DNI 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de julio.

DNI 2 y 3: 24 de julio.

DNI 4 y 5: 27 de julio.

DNI 6 y 7: 28 de julio.

DNI 8 y 9: 29 de julio.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Foto: anses

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 8: 21 de julio.

DNI 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI 6: 21 de julio.

DNI 7: 22 de julio.

DNI 8: 23 de julio.

DNI 9: 24 de julio.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026 Foto: ANSES

Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026

Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.

AUH Zona I: $192.464.

Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

Asignación por Nacimiento: $86.295.

Asignación por Adopción: $515.930.

Asignación por Matrimonio: $129.209.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

ANSES recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.