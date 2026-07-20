ANSES: quiénes cobran este lunes 20 de julio y cómo sigue el calendario de pagos con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 20 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a julio, que incluye a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.
En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y las Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo.
Los haberes se abonan con el incremento del 2,15% previsto por la actualización por movilidad. Además, quienes perciben la jubilación mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas reciben un bono extraordinario de $70.000, que se suma al monto mensual de la prestación.
¿Quiénes cobran este lunes 20 de julio en ANSES?
Los pagos de este miércoles corresponden a los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI finalizados en 7. Perciben el haber mensual más el bono de $70.000.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5.
¿Cómo continúa el calendario de pagos de ANSES?
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 8: 21 de julio.
- DNI 9: 22 de julio.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 23 de julio.
- DNI 2 y 3: 24 de julio.
- DNI 4 y 5: 27 de julio.
- DNI 6 y 7: 28 de julio.
- DNI 8 y 9: 29 de julio.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI 8: 21 de julio.
- DNI 9: 22 de julio.
Asignación por Embarazo
- DNI 6: 21 de julio.
- DNI 7: 22 de julio.
- DNI 8: 23 de julio.
- DNI 9: 24 de julio.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.
Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026
Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:
- AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
- AUH Zona I: $192.464.
- Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
- Asignación por Nacimiento: $86.295.
- Asignación por Adopción: $515.930.
- Asignación por Matrimonio: $129.209.
- Ayuda Escolar Anual: $55.672.
ANSES recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.