Fotos y videos: de Speed a Post Malone, así fue el show en la previa a la final del Mundial entre Argentina y España

Show de la previa a la final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La definición del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España este domingo 19 de julio contó en la previa con una ceremonia espectacular, al nivel de un evento deportivo celebrado en Estados Unidos, parecido a lo que pasa cada año en el Super Bolw. Desde el streamer IShowSpeed hasta el cantante Post Malone, un amplio despliegue se vivió antes del partido definitorio por la Copa del Mundo.

En este contexto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó una fiesta a todo ritmo para el antes y el entretiempo del partido, captando la atención de millones de espectadores en todo el planeta.

Ceremonia previa a la final entre Argentina y España. Video: REUTERS

Así fue el show antes de la final del Mundial

La ceremonia previa empezó una hora y media antes del comienzo del encuentro que definirá al campeón del mundo. Para las 14.30 (hora argentina), un impresionante despliegue de artistas se congregó en el MetLife Stadium de Nueva York.

El evento fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. En el centro de la escena, participó el polémico streamer IShowSpeed, quién protagonizó un segmento especial con la canción “Champions”.

En la previa también estuvo el artista estadounidense Post Malone, quien subió al escenario para interpretar uno de sus temas icónicos, “Chrome Heartbreaker”.

Luego fue el turno de Swae Lee, rapero también estadounidense, quien se unió para cantar “Sunflower”, en un espectáculo con un imponente show de fuegos artificiales que envolvió al estadio.