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Sin Messi: a qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza y qué jugadores no estarían en el vuelo

Mediante un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el horario de llegada al país del vuelo que trasladará a parte del plantel, junto con integrantes del cuerpo técnico y del staff, tras la final del Mundial 2026.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La Selección Argentina vs España, final del Mundial 2026.
La Selección Argentina vs España, final del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La Selección argentina regresará al país luego de la derrota por 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026, un resultado que le impidió conquistar el bicampeonato. Si bien en las últimas horas surgieron versiones sobre una posible recepción masiva para el plantel, finalmente solo una parte de la delegación arribará este lunes a Buenos Aires.

A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el vuelo con algunos futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18:30 horas. Además, se supo que harán conferencia de prensa en el VIP del aeropuerto.

Por el momento, no fue anunciada ninguna actividad oficial para recibir a los subcampeones del mundo, pese a que el presidente Javier Milei había ofrecido la Casa Rosada como escenario para un eventual homenaje.

Hinchas argentinos en el Obelisco tras la final del Mundial.
Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Foto: REUTERS

Por qué no regresan todos los jugadores y quiénes serían

La AFA informó que no todo el plantel volverá a la Argentina. Varios futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes de cara al inicio de la temporada o para comenzar sus vacaciones, por lo que solo una parte de la delegación será la que llegue este lunes al país.

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Según trascendió, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Franco Rulli, Nico Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández no formarían parte del vuelo de regreso a la Argentina. Tras la final, cada uno emprendió viaje directamente hacia sus respectivos clubes o a los destinos donde tenían previsto disfrutar de sus vacaciones.

Lionel Messi llora tras perder contra España
El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Foto: EFE

Comunicado de la AFA

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026.

En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro del campo y todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

Mundial 2026Selección Argentina
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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