Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones a partir de agosto de 2026. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que registró una suba del 1,9%, los haberes previsionales tendrán un incremento equivalente durante el próximo mes. El ajuste alcanzará a jubilados, pensionados y demás prestaciones administradas por el organismo.

De cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento. Foto: ANSES

Además del aumento, ANSES informó que continuará el pago del bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos, una medida que buscará forzar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en agosto de 2026

Con el incremento del 1,9%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $420.006,70.

Bono extraordinario: $70.000 para quienes cobran la mínima.

Total para la jubilación mínima con bono: $490.006,70.

Jubilación máxima: $2.827.907,14.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.005,36, que con el bono alcanzará los $406.005,36.

Pensiones No Contributivas (PNC): $294.004,69 y, con el bono, llegarán a $364.004,69.

ANSES: quiénes cobrarán el bono de $70.000

El bono extraordinario continuará vigente durante agosto y será percibido por los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo.

En tanto, quienes cobren una jubilación superior al haber mínimo, pero inferior al monto establecido por el Gobierno para acceder al refuerzo, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope previsto.

Desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones y pensiones de ANSES se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Quiénes cobran el bono de ANSES Foto: ANSES

Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $258.000 que paga ANSES por única vez

El beneficio corresponde a la Asignación por Matrimonio, una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que otorga ANSES a determinados sectores de la población. Con la actualización vigente, cada integrante de la pareja puede recibir $129.208,51, por lo que el monto total asciende a $258.417,02 si ambos reúnen los requisitos.

Está destinado a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Mi ANSES jubilados Foto: ANSES

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para solicitar esta asignación, ANSES establece una serie de condiciones que deben cumplirse al momento de realizar el trámite.

Los principales requisitos son:

El ingreso del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 mensuales.

Ningún integrante puede percibir ingresos superiores a $3.034.844.

El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES.

La gestión debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha del casamiento.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el organismo puede rechazar la solicitud.