Complicidad, tensión y risas: así fue el ida y vuelta de Sofi Martínez y Diego Leuco en la conducción de La Peña de Morfi

Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron en La Peña de Morfi. Foto: Telefe

Diego Leuco y Sofi Martínez son una de las ex parejas con mayor repercusión de los últimos años. Mientras que él se desarrolló en el formato streaming en Luzu TV, ella incursionó en medios de comunicación deportivos y ambos alcanzaron mucho éxito. “Que linda que estás, Sofi”, la saludó en La Peña de Morfi en Telefe, donde ella reemplazó a Carina Zampini.

La complicidad entre los dos resultó evidente en todo momento y el punto cúlmine de la misma llegó cuando Sebastián Wainraich los sometió a una entrevista entre ellos cara a cara en un ping pong con preguntas personales. El público decidió sobre quién de los dos hizo las mejores preguntas: Sofi.

“Que linda que estás, Sofi”, saludó Diego Leuco a su ex pareja, Sofía Martínez.

Las confesiones de Diego Leuco sobre su ex pareja

Diego Leuco tuvo una confesión que dejó al público atónito: “Es algo que hice cuando no estábamos juntos, vos jugabas una final de fútbol muy importante, estabas en primera y yo la fui a ver en secreto”. Ella rió y recordó aquel momento ya que recibió un mensaje de felicitaciones por Whatsapp y no había otra forma de que él supiera más que haber presenciado el evento.

Además, Leuco hizo algunas confesiones sobre elementos de ella que se había quedado luego de la separación: 40 kilos de yerba y una remera con la que a veces dormía.

Diego Leuco confesó que dejó muchos mensajes a Sofía Martínez a medio camino y ella le reconoció su habilidad expresiva en palabras. Foto: Telefe

Él contó además que dejó muchos mensajes a mitad de camino. Solía escribir y borrarlos o escribir en notas y dejarlos allí. “Escribe largo pero tiene talento”, admitió Sofi.

En el cierre de la entrevista, el periodista fue contundente: “No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos”.

¿Qué recordó Sofi Martínez sobre su relación con Diego Leuco?

“Voy con la verdad siempre, básicamente el día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”, confesó Sofi. Y aportó un dato clave respecto a la duración del vínculo: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

Respecto a las fotos que compartían, ella admitió: “El iPhone tiene una herramienta útil con los recuerdos y un día tomé la decisión de que no me muestre su cara, pero no las eliminé”.

Diego Leuco confesó que en su relación con Sofi Martínez no hubieron días tristes pero que sí eliminaría el día en que se separaron. Foto: Telefe

Sin dudas, se notó un Diego Leuco en una posición más vulnerable que la de Sofi Martínez.

¿Cómo siguió la jornada en La Peña de Morfi?

El Chaqueño Palavecino, Uriel Lozano, una cantante lírica y Los Pericos fueron los otros protagonistas de la tarde del domingo en La Peña de Morfi. Manteniendo la línea de la propuesta televisiva del día, el cantante folklórico le dedicó un tema de desencuentro a la ex pareja y luego a Sofi Martínez en particular le dedicó “La sin corazón”.

El Chaqueño Palavecino cantó junto a Uriel Lozano y una cantante lírica. Además, le dedicó una canción a la ex pareja y una en particular a Sofi Martínez. Foto: LM Neuquén

Como suele mostrarse el Chaqueño, fue amable con todos y los invitó a cantar. Logró que la cantante lírica se combine con el folklore al igual que Uriel Lozano, el cantante de cumbia a quien invitó a sacarse los lentes pero se negó ya que había estado dando shows hasta las 6 de la mañana.

Un emotivo video recordó la carrera entera del Chaqueño Palavecino, desde que era un camionero de Salta hasta el día de hoy. Repasaron sus éxitos comerciales, participación en shows en vivo y festivales populares llegando a cientos de miles de personas.