Murió Bob Mackie, figura clave para Cher, a los 87 años: quién era el “sultán de las lentejuelas” y cómo influyó en Hollywood

Cher, Tina Turner, Diana Ross, Carol Burnett y RuPaul fueron algunas de las estrellas que vistió en su legendaria carrera. Foto: Instagram @bobmackie

El mundo de la moda y el cine se encuentra de luto. Bob Mackie, el legendario diseñador de vestuario que vistió a Cher y otras figuras emblemáticas de la cultura pop, falleció este 14 de septiembre de 2026 a los 87 años.

Su inigualable talento, caracterizado por la extravagancia y el brillo, dejó una huella imborrable, consolidándolo como una mente creativa excepcional.

Confirman la muerte de Bob Mackie a los 87 años

El deceso de Bob Mackie (nacido en 1939) fue confirmado mediante un emotivo comunicado en sus redes sociales. “Con gran pesar comunicamos que el Sr. Bob Mackie ha fallecido hoy. Vivió sus 87 años al máximo, haciendo realidad su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que era lo único que siempre había querido hacer”, se lee en la sentida publicación, la cual destaca una vida completamente dedicada al arte y a embellecer los escenarios.

Sobre las razones de su muerte, hasta el momento se mantiene un gran hermetismo. No se ha dado a conocer públicamente la causa de su muerte, priorizando el respeto por el duelo de sus allegados. El comunicado oficial concluyó con un hermoso mensaje para todos sus admiradores: “Su genio y sus extraordinarios diseños perdurarán para siempre, y seguirán aportando belleza a este mundo”.

Confirmaron el fallecimiento de Bob Mackie a través de sus redes sociales. Foto: Instagram @bobmackie

Una legendaria carrera: a qué famosas vistió el diseñador

A lo largo de su extensa trayectoria, el creador fue bautizado internacionalmente como el “Sultán de las lentejuelas”. Este título refleja su enorme impacto en la televisión, el teatro y el cine, donde definió la estética del espectáculo estadounidense durante el siglo XX. Su talento lo llevó a vestir a innumerables estrellas de renombre, revolucionando las alfombras rojas al introducir el audaz “Naked Dress”, un vestido transparente decorado estratégicamente con plumas y cristales.

Sin lugar a dudas, su musa y aliada más importante fue Cher. Esta dupla creativa duró décadas y regaló al público momentos de moda inolvidables, como el revelador vestido de la Met Gala de 1974 y el icónico conjunto de plumas con tocado mohawk que la intérprete lució en los premios Oscar de 1986. Además, Mackie diseñó el vestuario de otras grandes divas como Tina Turner, Diana Ross, Carol Burnett y RuPaul.

En la pantalla chica, fue la mente maestra detrás de los atuendos de The Sonny & Cher Comedy Hour y The Carol Burnett Show. Para este último, creó el memorable “Starlett O’Hara Dress”, una hilarante parodia de Lo que el viento se llevó confeccionada con una cortina verde que aún conservaba su barral.

Su inmenso talento fue ampliamente reconocido en la industria: ganó 9 premios Emmy sobre más de 30 nominaciones, un premio Tony en 2019 y el prestigioso galardón a la trayectoria en los CFDA Awards.

Asimismo, obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar por su destacada labor cinematográfica. Su visión sentó las bases para el vestuario moderno, inspirando a artistas contemporáneas como Beyoncé, Lady Gaga y Miley Cyrus, quienes hoy aseguran la inmortalidad de su legado estético.