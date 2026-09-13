Tiene solo 8 capítulos, se inspira en una historia real y es una de las miniseries de true crime más cautivantes para ver este fin de semana

Riley Keough da vida a Rebecca Godfrey, periodista que investigó la desaparición de la adolescente. Foto: Disney+

Empezó el fin de semana y muchos usuarios ya se disponen a buscar una serie para ver en las plataformas de streaming como Disney+ o Prime Video. La elección nunca es sencilla, pero quienes tienen en claro exactamente qué tipo de género prefieren la tienen un poco más fácil. Últimamente, las miniseries de true crime parecen ser las más buscadas, no solo porque poseen una trama atrapante desde el primer momento sino porque, además, tienen una corta duración lo que facilita la atención de los espectadores.

En esta línea, Bajo el puente resulta ser una excelente opción para esta jornada nocturna ya que posee solo 8 episodios de entre 45 y 1 hora de duración cada uno. Se trata de una producción de Disney+ con Riley Keough, nieta de Elvis Presley y Priscilla Presley, y Lily Gladstone, una de las grandes revelaciones en la última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, un thriller ambientado en los años 20 en una tribu de nativos americanos en el condado de Osage.

Tráiler de Under the Bridge

Quién fue Reena Virk: la trágica noche de 1997

La serie con guion de Ashley Cardiff y Samir Mehta, está basada en el caso real de Reena Virk, una adolescente de 14 años que desapareció de camino a una fiesta con amigos en una isla de la Columbia Británica, en Canadá en 1997. Al no regresar a su casa, la Policía emprendió una intensa búsqueda de la joven hasta que siete mujeres y un varón de su misma edad son acusados del crimen.

Lily Gladstone interpreta a Cam, una agente policial que investiga el caso. Foto: Disney+

De la investigación periodística a Disney+: el libro de Rebecca Godfrey que inspiró la serie

A su vez, la producción de Disney+ estructuró cada uno de sus capítulos en la investigación periodística que realizó Rebecca Godfrey, una reportera canadiense que en 2005 publicó “Bajo el puente”, una novela sobre lo ocurrido el día de la desaparición de Reena Virk y cómo luego se fue desarrollando la causa judicial.

La actuación de Riley Keough y Lily Gladstone en “Bajo el puente”

En la adaptación audiovisual, la actriz Riley Keough interpreta a la propia periodista y escritora Rebecca Godfrey, quien tras regresar a su lugar de nacimiento se encuentra con una población movilizada por la desaparición de Reena. A partir de entonces, intentará encontrar respuestas acerca de lo que le pasó a la joven.

Bajo el puente es una serie de ocho episodios de Disney+. Foto: Disney+

Sin embargo, a diferencia del caso real, la ficción suma un personaje clave interpretado por Lily Glandstone: Cam Bentland, la agente de policía local que también se pondrá al hombro la búsqueda de la adolescente. Ambas forman una dupla femenina única que vale la pena destacar.

Qué ocurrió con los condenados tras el juicio por el asesinato de Reena Virk

El juicio por el crimen de Reena Virk terminó con dos condenados. El primero fue Warren Glowatski, quien en 1999 fue sentenciado a prisión perpetua por el delito de “homicidio en segundo grado” con posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional a los siete años de permanecer en la cárcel. Tras obtener una libertad parcial en 2007, el joven finalmente salió de prisión en 2011 tras someterse a diversos programas de rehabilitación.

Bajo el puente, serie de Disney+ Foto: Disney+

La segunda condenada fue Kelly Ellard, quien tuvo dos juicios en su contra por el asesinato de Reena. En 2005, fue sentenciada a prisión perpetua con libertad condicional a los siete años por “homicidio en segundo grado”. En 2019, recibió una orden de libertad condicional parcial y aún permanece en este estado.

El reclamo de justicia de la familia Virk y el legado de la víctima

Los padres de Reena, Suman y Manjit Virk, tras el asesinato de su hija, se convirtieron en importantes voceros y defensores de los derechos de los niños al luchar contra la violencia y el bullying en las escuelas y en espacios comunitarios.

En numerosas entrevistas, los padres de Reena manifestaron que el legado de su hija tenía que ser ese: visibilizar una aterradora realidad sobre la exclusión social y el acoso en los adolescentes.

Al mismo tiempo, Suman y Manjit se reunieron en prisión con uno de los responsables del crimen de Reena, Warren, y al observar su “arrepentimiento” por lo sucedido estuvieron de acuerdo con que el joven accediera a la libertad condicional.