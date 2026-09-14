Muerte de Hayden Panettiere: salió a la luz la causa de la muerte de la actriz estadounidense

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

Hayden Panettiere, reconocida por sus participaciones en la saga de terror “Scream”, habría muerto luego de consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según informó el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, la actriz tomó el comprimido el día de su fallecimiento y los investigadores sospechan que se trataba de oxicodona mezclada con fentanilo.

TMZ señaló además que sus fuentes tienen conocimiento directo del caso y están vinculadas a la investigación. Según el medio, Panettiere tenía desde hacía tiempo un presunto “traficante de drogas” en Los Ángeles, quien le habría suministrado distintos medicamentos obtenidos en el mercado negro, entre ellos oxicodona.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

“Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señaló el medio.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

La carrera de Hayden Panettiere

La también modelo y cantante, que falleció a los 36 años el pasado mes de agosto, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine.

Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”, pero sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: REUTERS

También protagonizó “Remember the Titans” (‘Duelo de Titanes’), “Raising Helen” (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’) y “Scream 4”.

Tiempo atrás, Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas personales en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning” publicadas en mayo.