Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires: detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires. Foto: -

Lejos de los flashes, la exposición mediática y el ritmo acelerado de las grandes ciudades, Leandro Paredes y Camila Galante optaron por construir su día a día en un espacio donde predominan la calma, el contacto con el entorno natural y los momentos compartidos en familia. La pareja encontró en este estilo de vida una manera de equilibrar sus responsabilidades profesionales con una rutina más serena, alejada de las distracciones y el constante movimiento que suelen acompañar a las figuras públicas.

En este contexto, priorizan un ambiente pensado para el bienestar y la privacidad, donde sus hijos puedan crecer rodeados de espacios verdes, seguridad y una atmósfera armoniosa. La elección de este entorno refleja una decisión consciente de valorar las experiencias cotidianas, la cercanía afectiva y la calidad de vida, apostando por un hogar que favorece la unión familiar y el disfrute de una vida más pausada y auténtica.

Leandro Paredes junto a Camila Galante y sus hijos. Foto: @ccamilagalante en Instagram

Dónde se encuentra la casa de Leandro Paredes y Camila Galante

La vivienda que eligieron se encuentra en Canning, dentro del prestigioso barrio privado Saint Thomas, una zona reconocida por sus amplios espacios verdes, su tranquilidad y el alto nivel de privacidad que brinda a sus residentes. En sintonía con el estilo de vida que buscan preservar, la propiedad combina diseño contemporáneo, ambientes amplios y una distribución pensada para favorecer tanto la comodidad diaria como los momentos de encuentro familiar.

Leandro Paredes junto a sus tres hijos en su casa de Canning. Foto: @ccamilagalante en Instagram

Arquitectura contemporánea: las líneas modernas que caracterizan la construcción

La casa se destaca por su arquitectura moderna, la abundante entrada de luz natural y una estética elegante que privilegia los espacios abiertos y funcionales. Cada rincón fue concebido para ofrecer bienestar y confort, desde las áreas destinadas a la convivencia cotidiana hasta los sectores dedicados al relax y el descanso. De esta manera, el hogar se convierte en un refugio ideal donde Leandro Paredes y Camila Galante pueden disfrutar de una rutina más apacible, rodeados de naturaleza y alejados del ritmo intenso que suele acompañar a la vida pública y profesional.

Leandro Paredes junto a Camila Galante, su mujer. Foto: @ccamilagalante en Instagram

Paleta de colores neutros y materiales cálidos: las claves del diseño interior

La residencia fue desarrollada sobre un terreno unificado de dos parcelas, una característica que le otorga un nivel superior de intimidad y una notable sensación de espacio, algo poco frecuente incluso dentro de los countries y urbanizaciones más exclusivas. Esta amplitud no solo se percibe en las dimensiones del predio, sino también en la libertad visual y la distancia respecto de las propiedades vecinas.

En cuanto a su diseño, la vivienda sigue una impronta moderna y sofisticada, definida por formas limpias, amplias superficies vidriadas y una integración fluida entre los ambientes internos y los espacios al aire libre. Los grandes ventanales permiten que el paisaje forme parte de la decoración cotidiana, generando una continuidad natural entre el hogar y su entorno.

Camila Galante en la entrada de su casa de Canning luciendo su conjunto deportivo. Foto: @ccamilagalantee en Instagram

Grandes ventanales e iluminación natural: la integración con los espacios exteriores

La iluminación natural cumple un rol central en cada sector de la casa, inundando los ambientes durante gran parte del día y aportando una sensación de calidez y bienestar. Gracias a esta combinación de luminosidad, diseño contemporáneo y funcionalidad, la propiedad logra armonizar elegancia, comodidad y una atmósfera acogedora ideal para la vida familiar.

Uno de los ambientes que más llama la atención dentro de la propiedad es el living principal, un espacio amplio y elegante donde destaca una espectacular lámpara de autor, formada por múltiples trompetas metálicas suspendidas. Esta pieza decorativa no solo aporta personalidad al ambiente, sino que también funciona como un verdadero punto focal, combinando arte, diseño y sofisticación en un mismo elemento.

La iluminación natural cumple un rol central en cada sector de la casa, inundando los ambientes durante gran parte del día y aportando una sensación de calidez y bienestar por sus grandes ventanales. Foto: @ccamilagalante en Instagram

Parque, galería y piscina: el sector al aire libre pensado para el descanso

La vivienda también dispone de una piscina climatizada, pensada para ser utilizada durante todo el año. Además de ofrecer un espacio ideal para el descanso y la recreación, representa una ventaja importante para la preparación física y la recuperación muscular, aspectos fundamentales en la rutina diaria de un deportista de alto rendimiento como Leandro Paredes.

A estos espacios se suma una generosa sala de juegos y entretenimiento, diseñada para disfrutar de momentos de ocio en familia. Este sector se convierte en un punto de encuentro para compartir actividades, relajarse y desconectarse de las obligaciones cotidianas, reforzando el perfil cálido y familiar que caracteriza a toda la casa.

Espacios de relax y entrenamiento: el sector más distintivo dentro del hogar

Más allá de su arquitectura, sus comodidades y un valor de mercado que rondaría los tres millones de dólares, la propiedad tiene un significado especial para Leandro Paredes y Camila Galante. No se trata solamente de una residencia de alto nivel, sino de un hogar que acompaña una nueva etapa personal y profesional para la familia, marcada por el regreso del futbolista al país y la posibilidad de reencontrarse con sus afectos más cercanos.

Esta casa representa un hogar que acompaña una nueva etapa personal y profesional para la familia, marcada por el regreso del futbolista al país y la posibilidad de reencontrarse con sus afectos más cercanos. Foto: @ccamilagalantee en Instagram

Desde su vuelta al fútbol argentino, esta casa se convirtió en un verdadero punto de referencia y refugio cotidiano, un espacio donde la prioridad pasa por compartir tiempo en familia, disfrutar de la tranquilidad y recuperar energías lejos de las exigencias de la competencia. En esa combinación de exclusividad, confort y calidez, la pareja logró encontrar el escenario ideal para desarrollar su vida diaria.