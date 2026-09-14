El nuevo negocio de Vanesa Di María en Funes: propiedades exclusivas, robots y el apoyo incondicional de su hermano Ángel

Vanesa Di María inauguró una nueva sede de su inmobiliaria en Funes, Santa Fe. Foto: Instagram / vane.dimaria.

Vanesa Di María continúa consolidando su camino empresarial y dio un nuevo paso dentro del mercado inmobiliario. La hermana de Ángel Di María inauguró una nueva sede de Di María Negocios Inmobiliarios en Funes, Santa Fe, acompañada por familiares, amigos y distintas figuras de la ciudad.

La apertura tuvo un condimento especial por la presencia de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, quienes acompañaron a Vanesa durante la celebración. Sin embargo, la inauguración no se limitó a la presentación de la nueva oficina. El evento llamó la atención por una propuesta tecnológica poco habitual en este tipo de espacios: un robot de aspecto futurista y anteojos de realidad aumentada fueron parte de la experiencia.

Ángel Di María acompañó a su hermana durante la apertura del nuevo espacio comercial. Foto: Instagram / vane.dimaria.

La nueva sede de Vanesa Di María en Funes

La nueva oficina de Di María Negocios Inmobiliarios está ubicada sobre calle San José 1990, en Funes, una localidad santafesina que atraviesa un proceso de crecimiento urbano y comercial.

Durante la inauguración, Vanesa Di María explicó que el proyecto había comenzado a pensarse tiempo atrás y que la elección de Funes responde a las posibilidades de desarrollo inmobiliario que presenta la zona.

Desde la firma buscan acompañar distintos proyectos y brindar asesoramiento tanto a quienes desean comprar o vender una propiedad como a aquellos interesados en invertir en el mercado inmobiliario de la región.

La nueva oficina está ubicada sobre calle San José 1990, en Funes. Foto: Instagram / vane.dimaria.

Di María: propiedades y proyectos inmobiliarios

La empresa de Vanesa Di María trabaja con la compra, venta y comercialización de propiedades, además de participar en desarrollos inmobiliarios y proyectos ubicados en sectores de crecimiento de Rosario y localidades cercanas.

La apertura de esta nueva sede representa, además, un paso dentro de una estrategia de expansión del negocio familiar, con el objetivo de fortalecer la presencia de la inmobiliaria en Santa Fe.

Un robot futurista sorprendió durante la inauguración

Uno de los elementos que más llamó la atención entre los invitados fue la presencia de un robot de aspecto futurista. La incorporación de tecnología buscó darle un perfil diferente a la apertura y acompañar la imagen moderna que la inmobiliaria pretende imprimirle a esta nueva etapa.

Un robot de aspecto futurista fue una de las principales atracciones de la inauguración. Foto: Instagram / vane.dimaria.

El robot rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones de la jornada y protagonizó algunas de las postales más llamativas del evento.

La celebración también contó con música, decoración, cócteles y diferentes espacios destinados a recibir a los invitados, en una propuesta que se alejó de la tradicional inauguración de una oficina inmobiliaria.

Anteojos de realidad aumentada: la otra sorpresa del evento

La tecnología también tuvo otro protagonista durante la presentación: anteojos de realidad aumentada.

Los invitados pudieron participar de una experiencia diferente a través de estos dispositivos, que sumaron un componente innovador a la inauguración.

La inmobiliaria de Vanesa Di María trabaja con propiedades y distintos proyectos inmobiliarios en la región. Foto: Instagram / vane.dimaria.

De esta manera, el evento combinó el mundo de las propiedades y los desarrollos inmobiliarios con recursos tecnológicos, una propuesta con la que Vanesa Di María buscó darle una identidad particular a su nuevo espacio de trabajo.

Ángel Di María acompañó a su hermana

Ángel Di María también estuvo presente en la inauguración de la nueva sede y acompañó a su hermana en este momento especial junto a otros integrantes de la familia.

La presencia del futbolista reflejó el apoyo familiar al proyecto empresarial de Vanesa, quien desarrolló su propio recorrido profesional dentro del sector inmobiliario.

La celebración reunió a familiares, amigos y referentes de la ciudad de Funes. Foto: Instagram / vane.dimaria.

Mientras Ángel continúa ligado al fútbol y es una de las grandes figuras del deporte argentino, Vanesa Di María avanza con su propio emprendimiento y apuesta al crecimiento de su inmobiliaria en una zona con fuerte desarrollo urbano.

La apertura de la sede en Funes marca así un nuevo capítulo para Di María Negocios Inmobiliarios, con propiedades, nuevos proyectos y una particular apuesta por incorporar tecnología a la experiencia inmobiliaria.