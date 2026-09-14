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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron su “derecho a la autodeterminación”

Los firmantes del memorándum fueron John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iowerth, del galés Plaid Cymru, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin norirlandés.

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El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney.
El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney. Foto: REUTERS
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Los partidos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes en Cardiff, la capital de Gales, un memorando común por el que proclaman “nuestro derecho a la autodeterminación” y recuerdan que “ningún gobierno en Westminster (Londres) tiene derecho a bloquear la democracia”.

Sin embargo, dejaron claro que entre ellos mismos existen “diferentes posturas constitucionales” y por ello “cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su tiempo”, según el texto consensuado en esta cumbre que celebraron los firmantes que, si bien son jefes de Gobierno en sus respectivas autonomías, hoy actuaron en su condición de líderes políticos.

Los firmantes del memorándum fueron John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iowerth, del galés Plaid Cymru, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin norirlandés. A ellos se sumó la presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda, Mary Lou McDonald.

El memorando hace un guiño a la Unión Europea: “El Brexit dañó nuestras economías y limitó las oportunidades de nuestra gente. Creemos en el futuro de nuestras naciones como pertenecientes a la Unión Europea, y queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer estas relaciones europeas”.

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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un memorando por la independencia. Foto: NA

Y aunque evita el lenguaje de enfrentamiento con Londres, afirma que “el tiempo de Westminster (el centro de poder en la capital) llega a su fin”, y frente a ello “hay una vía mejor: naciones que trabajan juntas como iguales, comparten ideas y experiencias, construyen relaciones basadas en el respeto mutuo”.

El memorándum no incluye la palabra “referéndum”, pese a que en la rueda de prensa posterior tanto Swinney como la norirlandesa O’Neill lo reclamaron para sus respectivos territorios, mientras que el galés Rhun ap Iowerth dijo que no quería pronunciarse sobre “la cuestión del calendario”, tal vez consciente de que en Gales el sentimiento proindependencia es más débil, aunque haya crecido en los últimos años.

Preguntado por el mensaje que el memorándum enviaba como “ruptura” del Reino Unido, el galés Ap Iowerth trató de quitar hierro: “Nunca he estado interesado en la ruptura del Reino Unido, sino en desarrollar competencias (...) No soy un aislacionista, no creo en la idea de cerrarnos al mundo. Tenemos relaciones estrechas e importantes culturalmente entre estas islas (británicas) que queremos mantener”, proclamó.

El Gobierno británico ha tratado de no prestar demasiada importancia a esta inédita “cumbre independentista”, aunque hoy el primer ministro Andy Burnham tuvo que pronunciarse y dijo a través de un portavoz: “El Reino Unido da lo mejor cuando los pueblos se unen alrededor de valores compartidos y para resolver problemas, más que en la división”.

Burnham añadió que su Gobierno está centrado en aliviar la carga económica sobre los británicos “más que enredarse en debates constitucionales o futuros referéndums”.

El relanzamiento de la cuestión nacionalista en las últimas horas vino precedido de una inesperada declaración del presidente estadounidense Donald Trump el pasado fin de semana, cuando declaró que le gustaría ver una Irlanda reunificada y eso es algo que “tarde o temprano sucederá”.

Preguntada por esas declaraciones, la presidenta del Sinn Féin irlandés, Mary Lou McDonald, dijo que “reflejan el hecho de que este debate (sobre la autodeterminación) está muy vivo y la gente comprometida, no solo dentro, sino también internacionalmente”, afirmó.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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