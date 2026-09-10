Carlos Pagni estará este domingo en “La Mirada” junto a Javier García por Canal 26

Carlos Pagni estará en "La Mirada" este domingo. Foto: Canal 26

Este domingo 13 de septiembre, desde las 21, “La Mirada” tendrá una nueva emisión en la pantalla de Canal 26, con la conducción de Javier García y la participación especial de Carlos Pagni.

Carlos Pagni estará este domingo en La Mirada, con Javier García.

El reconocido periodista será protagonista de una entrevista exclusiva en la que repasará los principales acontecimientos políticos y económicos de la Argentina. La conversación buscará profundizar en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y los desafíos que enfrenta el país.

Durante el programa también se analizarán los temas que marcaron la agenda de los últimos días y las posibles consecuencias de las medidas adoptadas por el oficialismo. Pagni aportará su mirada sobre el escenario nacional y las tensiones que atraviesan a los distintos sectores políticos.

Carlos Pagni estará en "La Mirada" este domingo. Foto: Canal 26

Con información, entrevistas y análisis, Javier García estará al frente de una emisión pensada para ir más allá de los títulos y ofrecer herramientas que permitan comprender los cambios que atraviesa la Argentina.

“La Mirada”, con Javier García y una entrevista exclusiva a Carlos Pagni, se emitirá este domingo 13 de septiembre desde las 21 por Canal 26. También podrá seguirse mediante las plataformas digitales y la transmisión en vivo del canal.