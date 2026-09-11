comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene solo 6 capítulos, se basa en la novela de un criminólogo y es uno de los thrillers más atrapantes para ver este fin de semana

Se trata de una serie policial de tres temporadas y es una de las más valoradas en el género del thriller nórdico. Por qué verla y qué tiene de atractivo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué serie ver este fin de semana.
Qué serie ver este fin de semana. Foto: HBO
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buscar una serie para ver el fin de semana a veces puede no ser una tarea sencilla. Actualmente, las plataformas de streaming cuentan con un numeroso catálogo de producciones de todo tipo. Uno de esos géneros es el thriller nórdico, sobre todo, aquel que, además, mezcla elementos de intriga y suspenso.

Se trata de Bäckström, una serie policial producida en Suecia, dirigida por Amanda Adolfsson y Jonathan Sjöberg con guion de Dennis Magnusson.

De qué trata Bäckström, la serie policial que atrapa por su mezcla de intriga y suspenso

La serie Bäckström cuenta con dos temporadas y sigue la vida de un arrogante detective llamado Evert Bäckström. De un momento, el hombre deberá enfrentarse a uno de los casos más difíciles de su carrera justo después de hallar un cráneo perforado con agujeros de bala en una isla totalmente deshabitada del norte de Europa.

Bäckström, la serie policial para ver este fin de semana
Bäckström, la serie policial para ver este fin de semana Foto: Prime Video

El thriller nórdico cuenta con las actuaciones de:

Contenido Recomendado

Tiene 12 episodios, está basada en la investigación sobre Robert Durst y es una de las series de true crime mejores valoradas de HBO

Tiene 12 episodios, está basada en la investigación sobre Robert Durst y es una de las series de true crime mejores valoradas de HBO

Adopta una identidad falsa, se infiltra en una familia millonaria y prepara su venganza:así es la miniserie de 6 episodios con David Duchovny

Adopta una identidad falsa, se infiltra en una familia millonaria y prepara su venganza: así es la miniserie de 6 episodios con David Duchovny
  • jell Bergqvist como Evert Bäckström, el protagonista y detective de homicidios.
  • Agnes Lindström Bolmgren como Ankan Carlsson, su colega y antigua protegida.
  • Filip Berg como Kristian Olsson, integrante del equipo policial.
  • Peshang Rad como Adam Olzzon.
  • Rolf Lydahl como Peter Niemi, investigador de la escena del crimen.
  • Pekka Strang como Toivonen, jefe de Bäckström.
  • Elvis Stegmar como Edvin, el joven vecino de Bäckström, quien aparece en la primera temporada.
  • Livia Millhagen como Hanna Hwass, fiscal.
  • Jens Hultén como Tomas Eriksson, abogado y rival de Bäckström.
  • Małgorzata Pieczyńska como Nadja Högberg, patóloga forense.

Basada en la novela de un criminólogo: el origen literario que sostiene la trama

La serie policial está basada en la novela de Leif G. W. Persson, un escritor sueco reconocido y experto en perfiles criminales. Lo interesante es que Persson participó de los guiones de la serie. En el caso de la primera temporada está basada en el libro ¿Se puede morir dos veces?.

Aquí la historia empieza con Edvin, un vecino de Bäckström, que encuentra los restos de una persona en una isla del archipiélago sueco. En la novela de criminología, se revela que el cuerpo que pertenece a una mujer que supuestamente había muerto durante el tsunami de Tailandia de 2004.

Cuántos capítulos tiene y por qué es una serie ideal para ver en el fin de semana

Bäckström tiene tres temporadas de seis episodios cada una, con lo cual, la producción completa es de 18 capítulos con una duración de 44 minutos cada uno. Es ideal para ver en un maratón de fin de semana ya que atrapa desde el primer momento.

Dónde ver online Bäckström, la serie que combina intriga y análisis criminológico

Actualmente Bäckström no está disponible en streaming en Argentina. En Estados Unidos, la serie se puede ver en Amazon Prime Video, aunque solo están las dos primeras temporadas. En cambio, en la plataforma Acorn TV se pueden ver las tres entregas completas. Está último servicio tiene su origen en Reino Unido y cuenta con varias series y películas enfocadas en policiales, misterio, dramas, comedias y algunas docu-ficciones producidas en Europa mayormente.

SeriesSeries para maratonearDisneyStreaming
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung:quiénes son sus herederos y qué bienes quedan en sucesión

    Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: quiénes son sus herederos y qué bienes quedan en sucesión

  2. Así es el baño seco que usa el hijo de Julián Weich todos los días en su casa de Córdoba:sustituye al inodoro tradicional

    Así es el baño seco que usa el hijo de Julián Weich todos los días en su casa de Córdoba: sustituye al inodoro tradicional

  3. Soledad Pastorutti mostró su casa campestre de Arequito:pileta, quincho, huerta y hasta un parque repleto de animales

    Soledad Pastorutti mostró su casa campestre de Arequito: pileta, quincho, huerta y hasta un parque repleto de animales

  4. Los 3 hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane:quiénes son y qué hacen Federico, María y Magdalena

    Los 3 hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane: quiénes son y qué hacen Federico, María y Magdalena

  5. El lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung mostraba con orgullo en su quinta de Pilar

    El lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung mostraba con orgullo en su quinta de Pilar
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Intendentes peronistas bonaerenses recibieron a Ricardo Quintela y analizaron la situación de las provincias

Intendentes peronistas bonaerenses recibieron a Ricardo Quintela y analizaron la situación de las provincias

Base Naval Integrada de Ushuaia:el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales:“Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

Economía

El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes:cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes: cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Internacionales

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años:la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años: la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil

Polémica en Chile:José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973