Tiene solo 6 capítulos, se basa en la novela de un criminólogo y es uno de los thrillers más atrapantes para ver este fin de semana

Qué serie ver este fin de semana. Foto: HBO

Buscar una serie para ver el fin de semana a veces puede no ser una tarea sencilla. Actualmente, las plataformas de streaming cuentan con un numeroso catálogo de producciones de todo tipo. Uno de esos géneros es el thriller nórdico, sobre todo, aquel que, además, mezcla elementos de intriga y suspenso.

Se trata de Bäckström, una serie policial producida en Suecia, dirigida por Amanda Adolfsson y Jonathan Sjöberg con guion de Dennis Magnusson.

De qué trata Bäckström, la serie policial que atrapa por su mezcla de intriga y suspenso

La serie Bäckström cuenta con dos temporadas y sigue la vida de un arrogante detective llamado Evert Bäckström. De un momento, el hombre deberá enfrentarse a uno de los casos más difíciles de su carrera justo después de hallar un cráneo perforado con agujeros de bala en una isla totalmente deshabitada del norte de Europa.

Bäckström, la serie policial para ver este fin de semana Foto: Prime Video

El thriller nórdico cuenta con las actuaciones de:

jell Bergqvist como Evert Bäckström , el protagonista y detective de homicidios.

Agnes Lindström Bolmgren como Ankan Carlsson , su colega y antigua protegida.

Filip Berg como Kristian Olsson , integrante del equipo policial.

Peshang Rad como Adam Olzzon .

Rolf Lydahl como Peter Niemi , investigador de la escena del crimen.

Pekka Strang como Toivonen , jefe de Bäckström.

Elvis Stegmar como Edvin , el joven vecino de Bäckström, quien aparece en la primera temporada.

Livia Millhagen como Hanna Hwass , fiscal.

Jens Hultén como Tomas Eriksson , abogado y rival de Bäckström.

Małgorzata Pieczyńska como Nadja Högberg, patóloga forense.

Basada en la novela de un criminólogo: el origen literario que sostiene la trama

La serie policial está basada en la novela de Leif G. W. Persson, un escritor sueco reconocido y experto en perfiles criminales. Lo interesante es que Persson participó de los guiones de la serie. En el caso de la primera temporada está basada en el libro ¿Se puede morir dos veces?.

Aquí la historia empieza con Edvin, un vecino de Bäckström, que encuentra los restos de una persona en una isla del archipiélago sueco. En la novela de criminología, se revela que el cuerpo que pertenece a una mujer que supuestamente había muerto durante el tsunami de Tailandia de 2004.

Cuántos capítulos tiene y por qué es una serie ideal para ver en el fin de semana

Bäckström tiene tres temporadas de seis episodios cada una, con lo cual, la producción completa es de 18 capítulos con una duración de 44 minutos cada uno. Es ideal para ver en un maratón de fin de semana ya que atrapa desde el primer momento.

Dónde ver online Bäckström, la serie que combina intriga y análisis criminológico

Actualmente Bäckström no está disponible en streaming en Argentina. En Estados Unidos, la serie se puede ver en Amazon Prime Video, aunque solo están las dos primeras temporadas. En cambio, en la plataforma Acorn TV se pueden ver las tres entregas completas. Está último servicio tiene su origen en Reino Unido y cuenta con varias series y películas enfocadas en policiales, misterio, dramas, comedias y algunas docu-ficciones producidas en Europa mayormente.