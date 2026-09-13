Así es el refugio ecológico de Gonzalo Valenzuela en Chile: arquitectura sustentable, rodeado de lagunas y con casita de muñecas

Gonzalo Valenzuela encontró en la costa de Chile el lugar donde construir una casa que refleja buena parte de su personalidad y su manera de vivir. El actor, que formó una familia junto a Juana Viale, eligió instalarse en Maitencillo, en un entorno natural marcado por el mar, las lagunas y la vegetación.
La propiedad fue concebida como un espacio familiar, amplio y luminoso, donde la madera tiene un rol central tanto en la estructura como en la decoración. A esto se suman diferentes sectores destinados al descanso y la recreación, además de objetos y obras que tienen un significado especial para el artista.
Dónde queda la casa sustentable de Gonzalo Valenzuela
La casa de Gonzalo Valenzuela está ubicada en Maitencillo, en la costa central de Chile, específicamente en el sector conocido como La Laguna. Se trata de una zona caracterizada por su paisaje costero y la presencia de espejos de agua naturales.
El actor comenzó a vincularse con este lugar durante la pandemia, cuando buscaba un espacio alejado del ritmo cotidiano de las grandes ciudades. Aunque anteriormente solía elegir otros destinos para sus vacaciones, una oportunidad inesperada lo llevó a adquirir el terreno y comenzar a construir.
Con el paso del tiempo, la propiedad dejó de ser simplemente un lugar de descanso y se convirtió en una de sus principales residencias. La ubicación le permitió combinar vida familiar, contacto con la naturaleza y cercanía con el mar.
Construcción en madera y diseño rústico: las claves de la propiedad
Uno de los rasgos más llamativos de la vivienda es el protagonismo de la madera, utilizada tanto en los espacios interiores como en diferentes sectores exteriores.
La construcción mantiene una estética rústica y sencilla, con pisos, techos y paredes de madera sin cepillar que generan continuidad visual con el paisaje. Los ambientes fueron organizados para favorecer la circulación y la convivencia, con espacios integrados y diferentes desniveles que aportan dinamismo.
La casa también se caracteriza por su amplitud y luminosidad. El diseño prioriza los ambientes abiertos y una decoración alejada de los excesos, en línea con el entorno costero.
El living funciona como uno de los principales puntos de encuentro de la propiedad. Allí conviven fotografías familiares, piezas artesanales, obras de arte y objetos personales. Entre ellos aparecen pinturas realizadas por su hijo Silvestre, fruto de su relación con Juana Viale, además de un pequeño altar con un Buda.
Los dormitorios mantienen la misma estética. El cuarto principal apuesta por un diseño minimalista, con una cama amplia y pocos muebles, mientras que los espacios destinados a sus hijos fueron pensados desde una perspectiva práctica y cómoda.
Cómo integró las lagunas naturales al paisaje de su hogar
La naturaleza es uno de los elementos centrales de la propiedad. La vivienda se encuentra rodeada de lagunas y vegetación, por lo que el diseño buscó aprovechar las características del terreno en lugar de aislar la construcción del paisaje.
El exterior cuenta con diferentes espacios destinados al descanso y al encuentro familiar. Entre ellos se destaca una terraza orientada al sol, que funciona como lugar para compartir comidas, reuniones y momentos al aire libre.
La combinación de madera y piedra ayuda a que la construcción mantenga una estética coherente con el entorno. La vegetación, el agua y la cercanía del mar completan un paisaje en el que la casa aparece integrada al ambiente costero.
De esta manera, la propiedad fue concebida no solo como una vivienda, sino también como un espacio para vivir en contacto permanente con la naturaleza.
La rampa de skate privada: el rincón preferido para sus hijos
La casa también cuenta con sectores especialmente pensados para los hijos del actor. Uno de los más particulares es una rampa de skate ubicada en la parte baja del terreno, que funciona como espacio de recreación.
La presencia de este sector refuerza el carácter familiar de la propiedad, que fue diseñada para que los chicos pudieran disfrutar del espacio exterior y desarrollar diferentes actividades sin necesidad de salir del terreno.
Otro de los rincones especiales es una casita de muñecas de madera que Valenzuela construyó para su hija menor, Anka, fruto de su relación con María Gracia Omegna.
El detalle muestra el costado más personal de la vivienda: además de los grandes espacios abiertos y el diseño arquitectónico, también hay lugares creados específicamente para compartir con sus hijos.
Qué recuerdos personales alberga la residencia en la costa de Chile
Más allá de su arquitectura, la casa de Gonzalo Valenzuela tiene un fuerte componente sentimental. El living reúne diferentes objetos que forman parte de su historia personal y familiar.
Fotografías, artesanías, pinturas y recuerdos conviven en los distintos ambientes de la vivienda. Entre las piezas más particulares aparecen obras realizadas por su hijo Silvestre, que aportan un componente artístico y familiar a la decoración.
La propiedad también refleja diferentes etapas de la vida del actor. La decisión de construirla durante la pandemia estuvo relacionada con la búsqueda de un lugar donde pudiera establecerse y llevar un ritmo de vida diferente.
Así, la casa de Gonzalo Valenzuela en Maitencillo terminó convirtiéndose en mucho más que una residencia frente al mar: es un espacio pensado para la convivencia, el descanso y el vínculo con sus hijos, donde la madera, las lagunas y los recuerdos familiares forman parte de una misma identidad.