Así es el refugio ecológico de Gonzalo Valenzuela en Chile: arquitectura sustentable, rodeado de lagunas y con casita de muñecas

La casa de Gonzalo Valenzuela está ubicada en Maitencillo, en la costa central de Chile. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

Gonzalo Valenzuela encontró en la costa de Chile el lugar donde construir una casa que refleja buena parte de su personalidad y su manera de vivir. El actor, que formó una familia junto a Juana Viale, eligió instalarse en Maitencillo, en un entorno natural marcado por el mar, las lagunas y la vegetación.

La propiedad fue concebida como un espacio familiar, amplio y luminoso, donde la madera tiene un rol central tanto en la estructura como en la decoración. A esto se suman diferentes sectores destinados al descanso y la recreación, además de objetos y obras que tienen un significado especial para el artista.

El actor eligió un entorno rodeado de lagunas y vegetación para construir su refugio familiar. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

Dónde queda la casa sustentable de Gonzalo Valenzuela

La casa de Gonzalo Valenzuela está ubicada en Maitencillo, en la costa central de Chile, específicamente en el sector conocido como La Laguna. Se trata de una zona caracterizada por su paisaje costero y la presencia de espejos de agua naturales.

El actor comenzó a vincularse con este lugar durante la pandemia, cuando buscaba un espacio alejado del ritmo cotidiano de las grandes ciudades. Aunque anteriormente solía elegir otros destinos para sus vacaciones, una oportunidad inesperada lo llevó a adquirir el terreno y comenzar a construir.

La madera es protagonista de la vivienda, tanto en los ambientes interiores como en distintos sectores exteriores. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

Con el paso del tiempo, la propiedad dejó de ser simplemente un lugar de descanso y se convirtió en una de sus principales residencias. La ubicación le permitió combinar vida familiar, contacto con la naturaleza y cercanía con el mar.

Construcción en madera y diseño rústico: las claves de la propiedad

Uno de los rasgos más llamativos de la vivienda es el protagonismo de la madera, utilizada tanto en los espacios interiores como en diferentes sectores exteriores.

La construcción mantiene una estética rústica y sencilla, con pisos, techos y paredes de madera sin cepillar que generan continuidad visual con el paisaje. Los ambientes fueron organizados para favorecer la circulación y la convivencia, con espacios integrados y diferentes desniveles que aportan dinamismo.

La propiedad combina un estilo rústico con espacios amplios, luminosos y pensados para la convivencia. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

La casa también se caracteriza por su amplitud y luminosidad. El diseño prioriza los ambientes abiertos y una decoración alejada de los excesos, en línea con el entorno costero.

El living funciona como uno de los principales puntos de encuentro de la propiedad. Allí conviven fotografías familiares, piezas artesanales, obras de arte y objetos personales. Entre ellos aparecen pinturas realizadas por su hijo Silvestre, fruto de su relación con Juana Viale, además de un pequeño altar con un Buda.

Los dormitorios mantienen la misma estética. El cuarto principal apuesta por un diseño minimalista, con una cama amplia y pocos muebles, mientras que los espacios destinados a sus hijos fueron pensados desde una perspectiva práctica y cómoda.

El living reúne fotografías, artesanías, obras de arte y otros objetos cargados de recuerdos familiares. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

Cómo integró las lagunas naturales al paisaje de su hogar

La naturaleza es uno de los elementos centrales de la propiedad. La vivienda se encuentra rodeada de lagunas y vegetación, por lo que el diseño buscó aprovechar las características del terreno en lugar de aislar la construcción del paisaje.

El exterior cuenta con diferentes espacios destinados al descanso y al encuentro familiar. Entre ellos se destaca una terraza orientada al sol, que funciona como lugar para compartir comidas, reuniones y momentos al aire libre.

La combinación de madera y piedra ayuda a que la construcción mantenga una estética coherente con el entorno. La vegetación, el agua y la cercanía del mar completan un paisaje en el que la casa aparece integrada al ambiente costero.

La vivienda también cuenta con una casita de muñecas de madera construida especialmente para su hija menor. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

De esta manera, la propiedad fue concebida no solo como una vivienda, sino también como un espacio para vivir en contacto permanente con la naturaleza.

La rampa de skate privada: el rincón preferido para sus hijos

La casa también cuenta con sectores especialmente pensados para los hijos del actor. Uno de los más particulares es una rampa de skate ubicada en la parte baja del terreno, que funciona como espacio de recreación.

La presencia de este sector refuerza el carácter familiar de la propiedad, que fue diseñada para que los chicos pudieran disfrutar del espacio exterior y desarrollar diferentes actividades sin necesidad de salir del terreno.

Otro de los rincones especiales es una casita de muñecas de madera que Valenzuela construyó para su hija menor, Anka, fruto de su relación con María Gracia Omegna.

El detalle muestra el costado más personal de la vivienda: además de los grandes espacios abiertos y el diseño arquitectónico, también hay lugares creados específicamente para compartir con sus hijos.

Qué recuerdos personales alberga la residencia en la costa de Chile

Más allá de su arquitectura, la casa de Gonzalo Valenzuela tiene un fuerte componente sentimental. El living reúne diferentes objetos que forman parte de su historia personal y familiar.

El actor eligió un entorno rodeado de lagunas y vegetación para construir su refugio familiar. Foto: De Tú a Tú, Canal 13 Chile.

Fotografías, artesanías, pinturas y recuerdos conviven en los distintos ambientes de la vivienda. Entre las piezas más particulares aparecen obras realizadas por su hijo Silvestre, que aportan un componente artístico y familiar a la decoración.

La propiedad también refleja diferentes etapas de la vida del actor. La decisión de construirla durante la pandemia estuvo relacionada con la búsqueda de un lugar donde pudiera establecerse y llevar un ritmo de vida diferente.

Así, la casa de Gonzalo Valenzuela en Maitencillo terminó convirtiéndose en mucho más que una residencia frente al mar: es un espacio pensado para la convivencia, el descanso y el vínculo con sus hijos, donde la madera, las lagunas y los recuerdos familiares forman parte de una misma identidad.