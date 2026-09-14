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“Un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales”: la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial

Un alto comisionado de la ONU alertó sobre los posibles riesgos sobre los derechos humanos que tendrá a futuro el uso de la IA. “Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros”, advirtió.

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“Estamos al borde de un cambio irreversible”: la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial.
“Estamos al borde de un cambio irreversible”: la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial. Foto: Pixabay
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El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió este lunes que todos los derechos humanos “están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad”, debido al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas”, aseguró el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado, después de que empleados de ese sector tecnológico hayan urgido a ralentizar el avance de esa tecnología.

asamblea de la onu por soberanía de las islas malvinas
El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió este lunes que todos los derechos humanos están en riesgo. Foto: Reporte Austral

¿Cuál es la situación actual de la IA en materia de seguridad?

La IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que “podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas”, advirtió Türk.

“Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros”, agregó el alto comisionado, quien aseguró que la IA “ya está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando las salvaguardias que se interponen entre nosotros y el lanzamiento de armas de destrucción masiva”.

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Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: EFE/ANDREJ CUKIC.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: EFE/ANDREJ CUKIC.

Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que personalidades como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

Según Türk, Estados y empresas deben movilizarse con urgencia a través de foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos.

Volker Türk. Foto Reuters.
Según Türk, Estados y empresas deben movilizarse con urgencia a través de foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos.

“Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico”, resumió el alto comisionado austríaco.

¿Qué advirtió un investigador de OpenAI?

A pocos días de dejar su puesto en Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, Coxon publicó una serie de mensajes en X en los que cuestionó el ritmo de desarrollo de estas tecnologías. Según sostuvo, algunos de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial creen que los sistemas podrían representar una amenaza extrema para la humanidad antes de que finalice esta década.

Jacob Coxon. Foto: X / @hilbertspaess.

Coxon trabajó durante tres años en OpenAI y posteriormente se incorporó a Anthropic, donde participó en tareas vinculadas al preentrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Su experiencia dentro de estas organizaciones convirtió sus declaraciones en un tema de especial interés.

“Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana, adquirir poder y recursos reales”, afirmó Coxon. Además, advirtió que el proceso de desarrollo de estas herramientas podría no desacelerarse.

En relación con los riesgos existenciales, fue todavía más contundente. Según explicó, algunos ejecutivos e investigadores moderan públicamente su discurso para transmitir tranquilidad, aunque mantienen preocupaciones mucho mayores en privado. Para Coxon, ninguna otra actividad humana presenta un nivel de riesgo comparable al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos.

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