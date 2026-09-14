Actualización de la green card: el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

Los inmigrantes que obtienen la residencia permanente en Estados Unidos comenzaron a encontrarse con un cambio al recibir su green card: el paquete estaría llegando sin la tradicional guía impresa destinada a orientar a quienes comienzan su vida como residentes permanentes en el país.
La situación fue reportada por Newsweek, después de que varias personas afirmaran haber recibido sus tarjetas sin el manual Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants. Consultado por el medio sobre el aparente cambio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) respondió que la información está disponible online a través de sus recursos oficiales.
Qué cambia para los inmigrantes que reciben la green card desde hoy
- La novedad estaría relacionada con la entrega física del material informativo. No hay indicios de que implique cambios en el estatus de quienes obtienen la residencia permanente.
- La guía continúa disponible en formato digital en el sitio oficial de USCIS y funciona como un manual para quienes comienzan a establecerse en Estados Unidos.
- Entre otros temas, contiene información sobre cómo obtener un número de Seguro Social, buscar empleo y vivienda, acceder al sistema de salud, administrar las finanzas y escolarizar a los hijos.
- También aborda los derechos y responsabilidades de los residentes permanentes, como cumplir las leyes y pagar impuestos, además de la obligación de informar a USCIS cuando cambian de domicilio.
Dónde pueden encontrar ahora la guía los nuevos residentes
- El documento incluye recomendaciones para evitar estafas migratorias y buscar asistencia legal autorizada, además de explicar determinadas situaciones que pueden afectar el estatus migratorio.
- Otro apartado está dedicado al camino hacia la ciudadanía estadounidense, con información sobre el proceso de naturalización y sus requisitos generales.
- Hasta el momento, USCIS no publicó un anuncio específico confirmando oficialmente que haya terminado el envío de la guía impresa junto con las nuevas green cards. Ante la consulta de Newsweek sobre el cambio, la agencia señaló que el material se encuentra disponible online.
- Por eso, el cambio reportado apunta al formato de distribución: la guía continúa existiendo, pero los nuevos residentes pueden consultarla digitalmente a través de los canales oficiales de USCIS.