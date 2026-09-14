Actualización de la green card: el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

Qué cambia para los inmigrantes que reciben la green card. Foto: Imagen generada con IA.

Los inmigrantes que obtienen la residencia permanente en Estados Unidos comenzaron a encontrarse con un cambio al recibir su green card: el paquete estaría llegando sin la tradicional guía impresa destinada a orientar a quienes comienzan su vida como residentes permanentes en el país.

La situación fue reportada por Newsweek, después de que varias personas afirmaran haber recibido sus tarjetas sin el manual Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants. Consultado por el medio sobre el aparente cambio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) respondió que la información está disponible online a través de sus recursos oficiales.

La green card de Estados Unidos. Foto: Freepik.

Qué cambia para los inmigrantes que reciben la green card desde hoy

La novedad estaría relacionada con la entrega física del material informativo. No hay indicios de que implique cambios en el estatus de quienes obtienen la residencia permanente.

La guía continúa disponible en formato digital en el sitio oficial de USCIS y funciona como un manual para quienes comienzan a establecerse en Estados Unidos.

Entre otros temas, contiene información sobre cómo obtener un número de Seguro Social, buscar empleo y vivienda , acceder al sistema de salud, administrar las finanzas y escolarizar a los hijos.

derechos y responsabilidades de los residentes permanentes, como cumplir las leyes y pagar impuestos, además de la obligación de informar a También aborda losde los residentes permanentes, como cumplir las leyes y pagar impuestos, además de la obligación de informar a USCIS cuando cambian de domicilio.

Dónde pueden encontrar ahora la guía los nuevos residentes