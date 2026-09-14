Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

El Museo del Gato abrió sus puertas en pleno Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

Los amantes de los gatos ya tienen un nuevo lugar para visitar en Ciudad de México. El Museo del Gato abrió sus puertas en pleno Paseo de la Reforma con una propuesta inmersiva que combina historia, tecnología y experiencias sensoriales para descubrir el universo de los felinos.

El espacio está ubicado en el cuarto piso de Paseo de la Reforma 87, en la colonia Tabacalera, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Se trata de la primera experiencia inmersiva y sensorial dedicada al universo felino en el mundo, según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura de México.

El espacio propone una experiencia inmersiva dedicada al universo de los felinos. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

La iniciativa fue creada por Esther Garcilita y Marco Sotomayor, dos periodistas que desde hace años desarrollan proyectos vinculados con los gatos. La propuesta actual surgió después de otros emprendimientos relacionados con estos animales, entre ellos La Gatería, que comenzó como una tienda en 2012 y posteriormente se convirtió en el primer cat café de América Latina.

“Ya llevamos mucho tiempo dedicándonos a los gatos. Es sólo una probadita de lo que queríamos realmente hacer y de todas las ideas que teníamos, pero esperemos que lo disfruten”, dijo Garcilita.

Un recorrido por el universo de los gatos

El Museo del Gato de CDMX propone un recorrido dividido en tres grandes espacios que buscan mostrar diferentes aspectos de la historia y el comportamiento de estos animales.

La primera experiencia es Génesis Felina, donde los visitantes pueden conocer la evolución de los gatos a través de dioramas animados y un videomapping. El recorrido muestra el vínculo que estos animales fueron construyendo con los seres humanos desde sus orígenes hasta convertirse en animales de compañía.

La propuesta combina tecnología y entretenimiento para acercarse al mundo de los gatos. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

La segunda sala, Instinto Puro, busca que el público deje de lado la mirada humana y experimente el mundo desde una perspectiva felina. Allí hay un juego arcade relacionado con las feromonas, una experiencia de realidad virtual y el denominado Domo del Ronroneo.

La propuesta de realidad virtual permite recorrer la ciudad desde la mirada de un gato y también busca generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan los felinos domésticos cuando salen al exterior.

La tercera sala se denomina Conexión y está pensada especialmente para interactuar y tomarse fotografías. Cuenta con distintos escenarios inmersivos, murales interactivos y una figura gigante de Sissi, la gata que funciona como personaje guía de la experiencia. También existe la posibilidad de dejar la huella de tu propio gato en un mural virtual, como parte de la propuesta interactiva.

Una de las salas permite experimentar el entorno desde una perspectiva felina. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

Una propuesta que nació hace 15 años

La idea de crear un museo dedicado a los gatos no surgió de un día para el otro. Garcilita y Sotomayor comenzaron a trabajar en proyectos relacionados con el mundo felino hace más de una década y fueron transformando aquella idea inicial de un museo tradicional en una experiencia que incorporara nuevas tecnologías.

La iniciativa también busca cuestionar algunos de los prejuicios que todavía existen sobre los gatos y promover una convivencia responsable con estos animales.

Según explicaron sus impulsores, el proyecto originalmente contemplaba una muestra más amplia, con nueve salas. Finalmente, la primera etapa se concentró en tres espacios para adaptarse al lugar elegido en Paseo de la Reforma.

La realidad virtual es una de las principales atracciones del nuevo espacio mexicano. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

El Museo del Gato también tiene un objetivo solidario

Además de la experiencia para los visitantes, el proyecto contempla una finalidad social. Parte de los ingresos y las donaciones están destinados, en colaboración con El Templo de los Deseos, a la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.

La iniciativa apunta a contribuir con la prevención del abandono y la reproducción descontrolada de animales en situación de calle. El propio museo señala que la esterilización forma parte de su compromiso para abordar las causas de esta problemática.

El recorrido incluye distintos escenarios pensados para interactuar y tomarse fotografías. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

¿Dónde queda el Museo del Gato y cuánto cuesta?

El Museo del Gato está ubicado en Paseo de la Reforma 87, cuarto piso, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

La información oficial indica que el recorrido se realiza en grupos de hasta 15 personas y que los accesos son programados cada 15 minutos.

Los precios actuales de la entrada general son:

$350 pesos mexicanos , de lunes a jueves.

$385 pesos mexicanos , de viernes a domingo.

Menores de 4 años: entrada gratuita.

El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 21:00, los sábados de 10:00 a 21:00 y los domingos de 11:00 a 20:00.

Parte de los ingresos del museo será destinada a una iniciativa de esterilización de animales en situación vulnerable. Foto: Instagram / elmuseodelgatomx.

El museo recomienda llegar con anticipación, ya que el ingreso se realiza en el horario seleccionado al comprar el boleto. Además, se permiten fotografías y videos con teléfonos celulares, aunque no cámaras profesionales, trípodes ni flash.

La experiencia tiene una duración aproximada de 45 minutos, según la información oficial del museo. Para quienes disfrutan de los gatos y buscan una actividad diferente en la capital mexicana, el nuevo museo propone así un recorrido que combina historia, realidad virtual, tecnología, fotografía y concientización sobre la tenencia responsable.