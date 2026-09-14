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Rating del 07 al 13 de septiembre: qué canal fue el más visto esta semana en la televisión argentina

La medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) determinó cuál fue el canal más visto de la TV argentina. Cómo quedó el ranking.

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¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina?
¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina? Foto: Canal26.com
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La competencia por la audiencia semanal de la televisión argentina volvió a quedar en manos de Telefe. Entre el 07 de septiembre y el 13 de septiembre, la señal lideró el ranking de la TV abierta y mantuvo una amplia diferencia frente a sus principales competidores.

Según las mediciones de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), Telefe alcanzó un promedio de 7,97 puntos de rating durante la semana. En el segundo puesto se ubicó El Trece, con 4,32 puntos.

Medición del rating de SMAD.
Rating del 07 de septiembre al 13 de septiembre. Foto: SMAD

El tercer lugar fue para América TV, que obtuvo un promedio de 2,74 puntos y superó a Canal 9, cuya medición fue de 1,28 puntos. Por su parte, la TV Pública cerró la clasificación con apenas 0,17 puntos.

Con estos resultados, Telefe reafirmó su liderazgo en la televisión abierta y conservó una ventaja significativa sobre El Trece. La diferencia volvió a marcar el rumbo de una competencia cada vez más exigente por captar la atención del público.

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Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

Rating SMAD
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