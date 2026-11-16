Dejó Uruguay para vivir en Córdoba, perdió a su pareja mientras estaba embarazada y 50 vecinos la ayudaron a construir su casa de barro y botellas de vidrio

La historia de Leticia en Córdoba. Foto: captura video YouTube/Crónicas del Cambio - De Música Rutera

Leticia había dejado Uruguay para cumplir un sueño: vivir rodeada de montañas, criar a sus hijos en libertad y construir una casa en plena naturaleza. Después de pasar por Bolivia y Buenos Aires, encontró su lugar en Las Chacras, un rincón de Traslasierra, Córdoba, donde parecía que todo empezaba a acomodarse.

Pero la vida le tenía preparado un giro inesperado. La mujer contó en entrevista con Crónicas del Cambio - De Música Rutera que, mientras esperaba a su tercer hijo y comenzaba a construir su hogar, su pareja enfermó y murió en apenas 21 días. Con dos pequeños a su cuidado, un bebé en camino y una casa todavía sin terminar, Leticia tuvo que encontrar la manera de seguir adelante. Lo que ocurrió después convirtió su historia en un ejemplo de solidaridad y trabajo comunitario.

Empezar de cero: “Yo dejé de creer, o sea, dejé de creer en todo”

La historia de Leticia comenzó mucho antes de su llegada a las sierras cordobesas. A los 27 años dejó Uruguay y se trasladó a Bolivia con su entonces compañero y su hijo de dos años para vivir en una comunidad vinculada con un maestro espiritual cuyos libros había leído.

Vivió en ese lugar durante dos años, hasta que decidió emprender un nuevo camino. En ese momento conoció a Alejandro, un argentino con quien tuvo otros dos hijos y ambos se instalaron en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la vida urbana resultó difícil para ella y, después de recorrer distintas localidades cordobesas, la familia eligió Traslasierra para rodearse de un entorno natural y elegir una escuela estilo Waldorf para sus hijos.

Alrededor de un año después de llegar al valle, se mudaron a un terreno de los padres de Alejandro, donde la idea era acampar durante el verano mientras construían su propia casa, pero dos meses después ocurrió la tragedia.

“En febrero de ese verano, mi compañero se enfermó y en 21 días murió”, recordó Leticia durante la entrevista. La muerte de Alejandro, mientras ella estaba embarazada, modificó por completo sus planes: “Yo dejé de creer, o sea, dejé de creer en todo”, confesó al describir el impacto emocional que sufrió.

La historia de Leticia en Córdoba. Foto: captura video YouTube/Crónicas del Cambio - De Música Rutera

Cómo construyó su casa de barro gracias a la ayuda de sus vecinos

Sin embargo, la ayuda y la respuesta llegaron de las personas que la rodeaban. Vecinos, familiares y amigos comenzaron a colaborar con dinero, materiales y trabajo para que Leticia pudiera tener una casa donde criar a sus hijos.

En la feria local se organizaban colectas, mientras que personas de Uruguay y España también enviaron ayuda económica. Un grupo de jóvenes vinculado con una escuela de kung-fu se ofreció a participar en la construcción.

La casa fue levantada mediante una minga, una forma de trabajo comunitario en la que distintas personas colaboran para concretar un proyecto. Se utilizaron técnicas de construcción con barro y materiales donados, y el lugar también funcionó como espacio de aprendizaje para quienes querían conocer esos métodos.

Leticia contó que, en una de las jornadas, unas 50 personas participaron para avanzar con las paredes. Finalmente pudo mudarse, aunque todavía faltaban el piso y el baño.

El hogar recibió el nombre de “Amor en Colores”. Para su propietaria, el proceso de construcción tuvo un significado que fue mucho más allá de conseguir un techo: “Y ahí empecé a creer nuevamente en el amor”.

La historia de Leticia en Córdoba. Foto: captura video YouTube/Crónicas del Cambio - De Música Rutera

Cómo vive hoy Leticia en Traslasierra y cuál es su próximo sueño

Actualmente, Leticia lleva casi 20 años viviendo en Traslasierra. Su casa conserva las huellas de aquella construcción colectiva: paredes de barro, botellas de vidrio incorporadas a la estructura y un jardín que fue formando junto con sus hijos.

La mujer también creó una huerta con verduras y plantas aromáticas, y plantó árboles frutales como nogales, almendros, paltos y pomelos. Recuerda que, cuando sus hijos eran pequeños, iban juntos a buscar piedras a un arroyo para construir los caminos y canteros del terreno.

Hoy trabaja como facilitadora de biodanza, una práctica desarrollada por el chileno Rolando Toro que utiliza música, movimiento y actividades grupales. Según explicó, esta actividad representa una parte de sus ingresos y ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.