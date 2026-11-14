Así es el prestigioso colegio al que asiste Matilda, hija de Luciana Salazar: campus de 9 hectáreas, aprendizaje activo y compañeros de hasta 45 países

El prestigioso colegio al que asiste Matilda Salazar Foto: @lovingmatilda en Instagram

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, tiene 8 años y asiste a una escuela particular con una propuesta educativa fuera de lo común donde el aprendizaje se construye activamente, tomando a los estudiantes como protagonistas de su propia historia.

De esta forma, la educación no se limita a lo académico, si no que se expande hacia el entorno artístico, social y cultural, donde la diversidad tiene un rol protagónico al haber estudiantes de más de 45 nacionalidades allí asistiendo.

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, tiene 8 años y asiste a una escuela particular con una propuesta educativa fuera de lo común. Foto: @lovingmatilda en Instagram

Un campus de 9 hectáreas diseñado para el aprendizaje integral

Un gran campus, con más de 9 hectáreas, es el escenario de aprendizaje de muchísimos niños y niñas en Buenos Aires. La escuela destina así miles de metros cuadrados a espacios educativos, deportivos y recreativos para más de 600 alumnos en sus distintos niveles.

Luli Salazar y su hija Matilda Foto: @lovingmatilda en Instagram

Compañeros de 45 nacionalidades: la fuerte apuesta por la diversidad cultural

El perfil internacional de la escuela se ve marcado por la convivencia de estudiantes de 45 nacionalidades. Se genera así un espacio de amplio intercambio cultural constante con la conversación, el juego y el aprendizaje de los niños y niñas.

Por esto mismo, el inglés tiene un rol central para permitirle a los estudiantes comunicarse a pesar de provenir de distintos países. El español es la segunda lengua que toman en cuenta. A su vez, el programa educativo combina contenidos del sistema estadounidense y estándares argentinos, logrando una formación híbrida que permite una proyección mundial.

El inglés tiene un rol central para permitirle a los estudiantes comunicarse a pesar de provenir de distintos países. Foto: Magnific

Aprendizaje activo y artístico: los alumnos como protagonistas de su propia educación

La educación artística es otro de los ejes del aprendizaje en la escuela de Matilda Salazar, la cual se integra transversalmente en toda la experiencia escolar de los niños y niñas. Así, estas actividades no quedan como un agregado, sino como una herramienta clave en el desarrollo de la creatividad y la expresión.

En este sentido, la música, el teatro y las artes visuales forman parte del recorrido escolar desde muy pequeños, permitiéndoles construir así una identidad propia y adquirir nuevas formas de expresión. A esta idea se le suma la infraestructura diseñada especialmente para estas disciplinas, con auditorios, salas de música y otros espacios preparados para la producción artística.

La música, el teatro y las artes visuales forman parte del recorrido escolar desde muy pequeños, permitiéndoles construir así una identidad propia y adquirir nuevas formas de expresión. Foto: Magnific

Por otro lado, el rol activo de los estudiantes es sumamente destacado en esta escuela ya que promueven el uso de la curiosidad, la realización de investigación y el aprendizaje basado en experiencias, con clases reducidas que permiten así un seguimiento personalizado y más cercano.

Educación bilingüe: el rol central del inglés en el día a día escolar

La propuesta educativa del colegio promueve un aprendizaje activo, en el que los estudiantes asumen un papel protagonista en la construcción del conocimiento mediante proyectos, la integración de distintas áreas y el abordaje de temáticas de actualidad. A su vez, la participación de más de 500 alumnos en actividades extracurriculares amplía las oportunidades de aprendizaje y permite desarrollar intereses y habilidades más allá del ámbito académico.

El inglés es así el lenguaje universal que utilizan los niños y niñas a la hora de asistir a esta especial escuela con niños de más de 45 nacionalidades. Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia son algunos de los países de los que provienen.

El inglés es así el lenguaje universal que utilizan los niños y niñas a la hora de asistir a esta especial escuela con niños de más de 45 nacionalidades. Foto: Magnific

Instalaciones de primer nivel: más de 27.000 m² de espacios deportivos

En este sentido, el contexto educativo en el que se desarrolla Matilda Salazar complementa esta propuesta con más de 27.000 m² destinados a la práctica deportiva, que incluyen canchas, áreas al aire libre y diversas actividades físicas. De esta manera, el colegio apuesta por una formación integral, orientada a desarrollar estudiantes independientes, capaces de analizar críticamente la realidad y afrontar los desafíos de un entorno en permanente transformación.