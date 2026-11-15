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De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina: la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

El presidente encabezará encuentros con empresarios y participará de distintos eventos, mientras integrantes del Gabinete tendrán actividades en el país y Europa.

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Javier Milei llega al Foro de la Nueva Economía en Madrid, España.
Javier Milei y una agenda cargada esta semana. Foto: REUTERS
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El Gobierno de Javier Milei tendrá una agenda cargada de actividades entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, con reuniones empresariales, exposiciones económicas y compromisos institucionales. Entre los eventos más destacados aparecen el encuentro del presidente con autoridades de Toyota en la Casa Rosada y su participación en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, previsto para el viernes en el barrio porteño de La Boca.

La semana también incluirá una nueva reunión de la mesa política del oficialismo, conferencias de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y distintas actividades de Karina Milei y Luis Caputo. Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger viajará a Europa, donde participará de encuentros sobre inteligencia artificial, regulación y desregulación económica en Francia y Alemania.

La agenda del Gobierno esta semana: una por una, todas las actividades programadas

Lunes 16/11

  • 13:00 hs: El presidente Javier Milei mantendrá una reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
  • 20:00 hs: El presidente Javier Milei asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
El presidente Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: NA.

Martes 17/11

  • 11:00 hs: Reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
  • 11:00 hs: El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
  • 14:00 hs: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural.
  • 17:00 hs: El presidente Javier Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad. También asistirá el canciller Pablo Quirno.

Miércoles 18/11

  • 9:15 hs: El ministro de Economía, Luis Caputo, participará en el Summit “El País que se Viene”, organizado por Somos Pymes.
  • 10:00 hs: El presidente Javier Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la Universidad de Belgrano.
  • 16:30 hs (París): El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en la conferencia “Artificial Intelligence and Corporate Governance: Current Frameworks, Emerging Practices and Non-Human Corporations”, en el auditorio de la OCDE, en París, Francia.

Jueves 19/11

  • 9:00 a 10:30 hs (París): El ministro Federico Sturzenegger participará de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, en París, Francia. La reunión estará reservada a los miembros del comité.
  • 11:00 hs: El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe. Repasará las políticas nacionales que tuvieron impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales.
  • 11:00 hs: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitará la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco.
  • 17:00 hs: Ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial al presidente Javier Milei, en la sede de la AMIA.
  • 20:00 hs: El presidente Javier Milei disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, acompañado del canciller Pablo Quirno, en Madero Tango.

Viernes 20/11

  • 11:00 hs: El presidente Javier Milei participará, junto a Karina Milei, de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
  • 12:30 a 15:30 hs (Alemania): El ministro Federico Sturzenegger expondrá en la conferencia “Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany”, organizada por la Fundación Friedrich Naumann en Düsseldorf, Alemania.
  • 19:00 hs: El presidente Javier Milei participará del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.
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