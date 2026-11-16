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Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara: tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

El “Jefe de jefes” falleció de una “falla orgánica múltiple” tras pasar dos días en observación, informaron las autoridades.

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Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.
Murió el capo narco mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Foto: EFE
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El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes” o el “Padrino” y fundador del Cartel de Guadalajara, murió este domingo en Guadalajara (oeste de México) debido a una falla orgánica múltiple, según informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

De qué murió el capo narco Miguel Ángel Félix Gallardo

Félix Gallardo, de 80 años de edad, permaneció durante dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en un hospital privado de la ciudad, informó la dependencia.

“De acuerdo con personal médico a cargo (Félix Gallardo) presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas”, señaló la Secretaría en un breve comunicado.

El viernes, el exlíder del Cartel de Guadalajara fue trasladado de emergencia bajo un dispositivo de seguridad desde el penal de Puente Grande, donde estaba preso, al hospital ubicado cerca de la zona financiera de la ciudad tras presentar bajos niveles de oxigenación.

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Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.
Murió el capo narco mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Foto: EFE

El fundador del Cartel sufría de diversos males de salud como sordera, ceguera parcial y problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas que requerían atención médica constante.

Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo

El capo cumplía en Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, en la década de los años ochenta.

Pese a que en 2022 un juez le concedió la posibilidad de pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, debido a sus enfermedades y su avanzada edad, Félix Gallardo permaneció en la cárcel debido a que la FGR impugnó la resolución.

Originario del estado de Sinaloa (norte de México), Félix Gallardo fue fundador del Cartel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, El Narco de narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, una de las organizaciones más importantes en el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX.

Hasta ahora, no hay información del lugar donde serán sepultados los restos de Félix Gallardo.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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