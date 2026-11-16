Cuánto cuesta una pizza de fugazzetta con jamón y queso en Güerrín en noviembre de 2026

Cuánto cuesta una pizza de fugazzetta con jamón y queso en Guerrín en noviembre de 2026 Foto: Gemini

En noviembre de 2026, Guerrín —la histórica pizzería de la avenida Corrientes— fijó el precio de la fugazzetta con jamón y queso en $56.500 para la versión grande y $41.800 para la chica. La diferencia entre ambos tamaños fue de $14.700, ubicando a esta variedad entre las más caras de la carta tradicional.

La fugazzetta con jamón y queso se destacó por su abundancia y por ser una de las alternativas preferidas de los porteños y turistas que visitan Guerrín. Sin embargo, no es la pizza más costosa: algunas opciones especiales y de estilo romano suuperan ese valor.

Los precios de las pizzas tradicionales en Guerrín

La carta incluye otras variedades clásicas. La Especial Güerrín, preparada con muzzarella, jamón, morrones y aceitunas, cuesta $54.100 la grande y $40.400 la chica. La napolitana, con muzzarella, rodajas de tomate y ajo, se vene a $46.500 y $35.300, respectivamente.

Pizzería Guerrín. Foto: @pizzeriaguerrin

Entre las alternativas más económicas, la fugazza tiene un precio de $36.600 en tamaño grande y $30.700 en el chico. La pizza de muzzarella sale $41.500 la grande y $34.900 la chica.

Las variedades especiales y de estilo romano: precios y diferencias

Guerrín también ofrece pizzas con ingredientes más elaborados. La de panceta con muzzarella cuesta $55.100 la grande y $41.500 la chica, mientras que la versión con panceta, muzzarella y huevos fritos alcanza los $59.600 y $45.600, respectivamente.

En la sección de pizzas de estilo romano —de formato cuadrado, masa fina y crocante—, la Margherita y la Pepperoni tienen un precio de $51.000 cada una. La Moderna salió $56.200 y la Gran Bologna llega a $63.300, convirtiéndose en la más cara de la carta.

La fugazzetta con jamón y queso, entre las más caras pero no la más costosa

Así, la fugazzetta con jamón y queso se mantiene como una de las opciones más abundantes y de mayor precio en Guerrín, aunque es superada por algunas variedades especiales y de estilo romano que pasan los $60.000 en noviembre de 2026.