Matilda, hija de Luciana Salazar: cuántos años tiene y quién es su padre

Luciana Salazar y su hija Matilda. Foto: Instagram Luciana Salazar

El 15 de diciembre de 2017, Luciana Salazar le dio la bienvenida a su primera y única hija. La pequeña nació a través del método de gestación subrogada y recibió el nombre de Matilda. La niña actualmente tiene ocho años y muy pronto cumplirá nueve. Si bien la modelo y actriz conserva la privacidad de Matilda, en algunas ocasiones, comparte con sus seguidores en Instagram, diferentes actividades que realizan juntas como madre e hija.

Por ejemplo, en su última fiesta de cumpleaños, Luciana publicó una serie de fotografíaS de cómo había sido la celebración de la pequeña. La actriz, al ser muy amiga de Flavio Mendoza, también ha compartido viajes con él y con hijo, Dionisio.

En tanto, a su vez, publica salidas y experiencias con otro de sus amigos, Marcelo Polino. Su hija Matilda muchas veces también la acompaña.

Luciana Salazar y su hija Matilda con Marcelo Polino, uno de los mejores amigos de la modelo. Foto: Instagram

Martín Redrado y Luciana Salazar: de su relación al acuerdo al que llegaron por Matilda

El economista Martín Redrado y Luciana Salazar se conocieron en 2010 y rápidamente comenzaron a salir. El vínculo duró más de ocho años aunque mantuvo separaciones y reconciliaciones en el medio. En uno de esos períodos de distanciamiento, se habría producido el nacimiento de Matilda.

Luciana siempre sostuvo que Redrado debería comprometerse con la crianza de Matilda, ya que su maternidad habría sido un proyecto de vida entre ambos. No obstante, el ex presidente del Banco Central, manifestó, en reiteradas ocasiones, que respetó la decisión de Luciana de ser madre mientras eran pareja, per que terminada la relación no le correspondía hacerse cargo económicamente.

Luciana Salazar y su hija Matilda con Flavio Mendoza y su hijo Dionisio. Foto: Instagram

Meses más tarde, ambos se enfrentaron en diferentes procedimientos judiciales por la manutención de Matilda. Después de casi nueve años de disputa legal, el pasado mes de septiembre de 2026, Salazar y Redrado llegaron a un acuerdo económico aunque no trascendieron las condiciones del mismo.

Luciana Salazar y Martín Cirio cantaron juntos y protagonizaron un videoclip muy divertido

Salazar tuvo un breve paso por la escena musical a principios de los años 2000. En el 2009, la actriz lanzó el material titulado “Lulipop” con un total de cinco canciones bajo el sello de Warner Music. Unos años después, en 2015, la modelo acompañó a la banda Maluco en el tema de cumbia “Me voy enamorando”.

A 12 años de aquella intervención musical, Luli acaba de participar en una canción de Martín Cirio de cara a su show La Noche de Martina 2 en el estadio de Huracán. En este caso, el tema lleva el nombre de “Ritmo fuerte y UP”.

Luciana Salazar y Martín Cirio cantaron "Ritmo fuerte y UP". Foto: Instagram

El videoclip tiene una estética pop, colorida, extravagante y muy irónica, fiel al estilo del youtuber. Si bien ambos cantan y protagonizan distintas escenas, una de las imágenes más llamativas muestra a Luciana vestida de monja. Además, el video incluye coreografías, vestuarios llamativos y referencias a los memes y las bromas que circulan sobre ambos.

Otro dato interesante del tema es que Cirio confesó haberlo escrito a sus 14 años y que para su show decidió recuperar la letra y hacer una nueva versión.

Según el lineup difundido por el influencer, Luli estará presente en Huracán para cantar este tema musical.