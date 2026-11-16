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Adiós al beige: el color que será tendencia este verano 2027

Las principales firmas internacionales apostaron por este tono vibrante en vestidos, faldas y accesorios.

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Adiós al beige: el color que será tendencia este verano 2027
Adiós al beige: el color que será tendencia este verano 2027 Foto: Gemini
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Después de varias temporadas en las que los tonos neutros y las paletas discretas marcaron el ritmo de la moda, las pasarelas internacionales mostraron un giro rotundo: el naranja se posicionó como el color estrella de cara a 2027. Las nuevas colecciones primavera-verano lo ubicaron en el centro de la escena y anticiparon una temporada mucho más audaz y expresiva.

Firmas como Balenciaga sorprendieron con vestidos en tonos cítricos, mientras que Loewe apostó por una falda naranja translúcida combinada con campera negra. Miu Miu, Hermès, Valentino y Chanel también sumaron distintas versiones de este color a sus propuestas, confirmando que el naranja será protagonista en los próximos meses.

El naranja, de París a Nueva York: cómo se consolidó la tendencia

Según el análisis de Harper’s Bazaar, el naranja se destacó especialmente en las colecciones primavera-verano 2027 presentadas en París. Se vio en vestidos, conjuntos de sastrería, faldas, abrigos y accesorios, con una paleta que fue desde el mandarina hasta tonos más intensos y rojizos.

Adiós al beige: el color que será tendencia este verano 2027
Adiós al beige: el color que será tendencia este verano 2027 Foto: Gemini

El informe de tendencias de Vogue también lo señaló como uno de los colores que ganarán visibilidad en la temporada, tras años de dominio de los neutros y tierra. Incluso la plataforma Heuritech anticipó un crecimiento en la presencia de tonalidades como el amarillo anaranjado y el ámbar.

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En la Semana de la Moda de Nueva York, Pantone incluyó el naranja intenso Dragon Fire entre los diez colores destacados para la primavera-verano 2027. La selección combinó tonos vibrantes con otros más suaves y neutros, en una apuesta por la experimentación y la expresión individual.

Cómo sumar el naranja a los looks de todos los días

Para incorporar esta tendencia no hace falta vestirse de pies a cabeza en naranja. Un solo ítem —como un vestido, una camisa, una falda o un bolso— puede convertirse en el punto de atención del conjunto. Además, se puede combinar con prendas negras, blancas, grises o beige para equilibrar la intensidad y lograr un look más fácil de llevar.

Aunque los tonos neutros seguirán presentes en el guardarropa, las colecciones internacionales anticiparon una temporada con más contrastes y colores protagonistas. El naranja aparece así como una de las apuestas más fuertes para renovar los looks de 2027.

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