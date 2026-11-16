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Así es por dentro el camarín renovado de Wanda Nara: sillones de cuero, isla multifunción y decoración inspirada en Hello Kitty

La conductora reveló cómo quedó su exclusivo camarín tras una completa remodelación. Paredes rosas, decoración personalizada, piezas de diseño y rincones inspirados en sus hijas son parte de los detalles.

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Wanda Nara
Wanda Nara y su exclusivo camarín Foto: @wanda_nara en Instagram
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Wanda Nara volvió a mostrar en redes sociales el camarín que utiliza durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y sorprendió con las renovaciones que realizó en el espacio. La conductora apostó por una nueva distribución de los ambientes, incorporó mobiliario renovado y sumó detalles decorativos que aportan mayor funcionalidad y personalidad al lugar, convirtiéndolo en un ambiente elegante y cómodo para sus jornadas de trabajo.

Los cambios dejaron al descubierto su preferencia por el estilo mid-century, una tendencia de diseño de interiores caracterizada por líneas simples, muebles de inspiración retro y una estética sofisticada que combina calidez y modernidad. Con esta renovación, el camarín de Wanda Nara refleja una identidad visual cuidada, donde los elementos de diseño, la decoración y la practicidad conviven en armonía para crear un espacio tan exclusivo como acogedor.

Wanda Nara
Wanda Nara Foto: @wanda_nara en Instagram

Paredes rosas y fotografías personales: la identidad visual del ambiente

Uno de los rasgos más distintivos del renovado camarín de Wanda Nara es la estética cuidadosamente diseñada que domina cada rincón del espacio. El ambiente conserva una paleta de colores delicada y femenina, con las paredes en tonos rosa como eje central de la decoración. Esta elección cromática aporta luminosidad y cohesión visual, creando una atmósfera cálida que refleja a la perfección el estilo personal de la conductora.

A su vez, la empresaria incorporó una selección de fotografías propias en blanco y negro distribuidas en distintos sectores del camarín, un detalle que le otorga un sello íntimo y exclusivo. Los cuadros, enmarcados en madera, aportan textura y equilibrio al conjunto decorativo, además de reforzar el carácter personalizado del espacio. La combinación de estos elementos logra un ambiente sofisticado, moderno y con una identidad visual marcada que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

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Wanda Nara y China Suárez
Wanda Nara
Uno de los rasgos más distintivos del renovado camarín de Wanda Nara es la estética cuidadosamente diseñada que domina cada rincón del espacio. Foto: @wanda_nara en Instagram

Mobiliario de lujo: los exclusivos sillones de cuero que eligió la conductora

Uno de los cambios que más llamó la atención en el camarín de Wanda Nara se refleja en el espacio donde suele relajarse y compartir momentos con sus hijos. El icónico sofá verde que durante años fue protagonista dejó su lugar a un elegante sillón de dos cuerpos tapizado en cuero marrón, una incorporación que renovó por completo la estética del ambiente. Con esta apuesta, la empresaria se inclinó por una impronta inspirada en el estilo mid-century modern, sumando calidez y sofisticación a través de piezas de diseño que contrastan con la paleta suave del sector.

La transformación no terminó ahí. Entre las nuevas adquisiciones se destaca un exclusivo sillón Egg revestido en cuero, ubicado estratégicamente en uno de los extremos del vestidor. Sus líneas curvas aportan movimiento y modernidad, mientras que una mesa ratona redonda con estructura metálica plateada y superficie de vidrio oscuro refuerza el aire contemporáneo del conjunto. El espacio se completa con un puff cilíndrico de acabado brillante, pensado para crear un rincón cómodo y funcional destinado a reuniones informales, momentos de descanso o la preparación previa a sus grabaciones.

Wanda Nara
Uno de los rincones que cobra mayor protagonismo es su sector de maquillaje, donde una elegante mesa blanca se destaca sobre las paredes en tonos rosa y aporta una dosis extra de luminosidad. Foto: @wanda_nara en Instagram

La decoración inspirada en Hello Kitty para las hijas de la empresaria

Más allá del impactante cambio de imagen, el camarín de Wanda Nara mantiene una distribución cuidadosamente pensada para equilibrar diseño, confort y practicidad. Uno de los rincones que cobra mayor protagonismo es su sector de maquillaje, donde una elegante mesa blanca se destaca sobre las paredes en tonos rosa y aporta una dosis extra de luminosidad. El espacio se completa con un clásico espejo con luces, una pieza clave en las rutinas de preparación de la conductora antes de cada aparición pública.

Sin embargo, uno de los detalles que más enternece dentro del vestidor tiene un fuerte vínculo familiar. Wanda incorporó una decoración inspirada en Hello Kitty, el icónico personaje que figura entre los favoritos de sus hijas. Sobre una superficie de madera y alrededor del espejo, varios muñecos temáticos le dan un toque lúdico y personal al ambiente. Esta elección no solo suaviza la impronta sofisticada del camarín, sino que también refleja el valor que la empresaria les da a los recuerdos, la familia y los pequeños objetos con significado especial.

Wanda Nara
Wanda incorporó una decoración inspirada en Hello Kitty, el icónico personaje que figura entre los favoritos de sus hijas. Foto: @wanda_nara en Instagram

La isla central multifunción: orden y practicidad durante las grabaciones

Uno de los sectores que más se destaca dentro del renovado camarín de Wanda Nara es la isla central de color blanco, una pieza versátil que se convirtió en el corazón del ambiente. Con banquetas altas y una estética moderna, este espacio funciona tanto como barra desayunadora como superficie de apoyo para las múltiples actividades que la conductora realiza a diario. Su incorporación no solo optimiza la circulación, sino que también aporta una cuota extra de practicidad sin resignar estilo.

La empresaria mostró recientemente cómo transformó su exclusivo camarín a través de una serie de cambios que redefinieron por completo la dinámica del lugar. Las paredes en tonos rosa, los sofisticados sillones de cuero y las nuevas piezas de diseño se integran en una propuesta decorativa que combina elegancia, confort y funcionalidad. Gracias a esta renovación, el espacio conserva el sello personal de Wanda, pero suma soluciones inteligentes que acompañan su rutina y refuerzan la estética de lujo que caracteriza cada rincón de su hogar.

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