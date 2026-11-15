Así es el refugio que Mónica Cahen D’Anvers construyó con César Mascetti en San Pedro: 500 hectáreas, árboles frutales y un palomar

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti en San Pedro. Foto: Instagram: La Campiña

Lejos del ritmo de la televisión y de la vida en la ciudad, Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti encontraron en San Pedro el lugar donde desarrollar un proyecto que los acompañó durante décadas. Lo que comenzó como un pequeño establecimiento rural a fines de los años 70 se transformó con el tiempo en La Campiña, un predio de casi 500 hectáreas que reúne producción agropecuaria, espacios verdes y rincones cargados de recuerdos. Entre árboles frutales, jardines, una huerta y construcciones emblemáticas, la propiedad conserva la esencia de una historia que trascendió las cámaras.

De 12 a 500 hectáreas: la expansión de La Campiña de San Pedro

La pareja decidió instalarse en San Pedro en 1970 y apostó por una vida más vinculada con la naturaleza. En aquel entonces, el establecimiento tenía alrededor de 12 hectáreas y contaba con unos pocos naranjos. Sin embargo, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una propiedad de casi 500 hectáreas.

La expansión no se limitó a la incorporación de terrenos. Con los años, se sumaron nuevas actividades productivas y sectores destinados a recibir visitantes, hasta darle al lugar una identidad propia.

Allí tienen un restaurante de estilo rural, cuya construcción permite disfrutar del paisaje y conocer otra faceta del establecimiento. La Campiña también cuenta con espacios destinados a recorrer su historia.

La Campiña, en San Pedro. Foto: Facebook / La Campiña de San Pedro.

Árboles frutales, huerta y cultivos: el corazón del refugio

La producción agrícola fue uno de los pilares del proyecto. Los primeros naranjos dieron paso a una plantación mucho más extensa, que llegó a reunir decenas de miles de árboles frutales. A esa actividad se sumaron otros cultivos y una huerta, que forman parte de la identidad rural del establecimiento.

La presencia de amplias superficies verdes, plantaciones y caminos internos completa el paisaje de una propiedad en la que conviven la actividad productiva y los espacios destinados al disfrute del aire libre.

César Mascetti y Mónica Cahen. Foto: NA.

Los rosales italianos: el detalle especial de Mónica Cahen D’Anvers

Uno de los detalles más particulares del jardín son los rosales que Mónica Cahen D’Anvers hizo traer desde Italia. La conductora eligió esas plantas como una manera de mantener presente el vínculo con sus raíces y sumó así un elemento personal al paisaje del establecimiento.

Durante la primavera, la floración transforma los alrededores de la casa y aporta distintos colores al jardín. Las rosas se integran con el resto de la vegetación y se convirtieron en uno de los rasgos distintivos de este espacio.

El histórico palomar de César Mascetti, la gran postal del refugio

Otro de los elementos más reconocibles de La Campiña es el palomar. Su presencia está estrechamente relacionada con Mascetti y con los momentos que el periodista compartía en el campo.

Las aves que habitan el palomar y las escenas que se desarrollaban a su alrededor quedaron registradas en numerosas fotografías que muestran una faceta más íntima del periodista, lejos de su trabajo frente a las cámaras.

El recorrido por el predio también permite acercarse a otros espacios vinculados con la historia de la pareja. Entre ellos se encuentra un museo con objetos, imágenes y testimonios que reglejan sus trayectorias profesionales y personales. Allí, las fotografías no solo recuperan décadas de trabajo en los medios, sino que también permiten conocer cómo era la vida de ambos en San Pedro.

El legado intacto: los días de Mónica en el campo tras la partida de César

La muerte de César Mascetti, en 2022, marcó un antes y un después en la historia de La Campiña. Sin embargo, el establecimiento continuó ligado a Mónica Cahen D’Anvers, quien mantuvo su vínculo con el lugar que ambos habían construido y al que dedicaron buena parte de sus vidas.

La Campiña sigue siendo mucho más que una propiedad rural en San Pedro. Sus casi 500 hectáreas reúnen años de trabajo, decisiones compartidas y costumbres que formaron parte de la vida de Mónica y César. Un refugio que, incluso después de la partida del periodista, conserva la identidad de la historia que construyeron juntos.